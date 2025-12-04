Un álbum de figuritas y una miniserie: la estrategia del Gobierno de Santa Fe para recuperar la vacunación en más de 400.000 chicos

Uno Santa Fe | Santa Fe | álbum

4 de diciembre 2025 · 17:48hs
El Gobierno de Santa Fe lanzó Vax Team, un programa destinado a mejorar la cobertura de vacunación en 400.000 niños y niñas de entre 4 y 11 años. La iniciativa fue presentada en Rosario por el gobernador Maximiliano Pullaro, ante equipos de salud y docentes, quienes conocieron por primera vez la serie animada y el álbum de figuritas que integran la campaña.

Ambos materiales comenzarán a distribuirse en febrero en todas las escuelas públicas y privadas de la provincia.

El objetivo central es recuperar los niveles históricos de vacunación, a través de una estrategia que combina creatividad, evidencia científica y participación comunitaria.

Coordinado por el Ministerio de Salud —con el acompañamiento del Ministerio de Educación y otras áreas provinciales— el programa utiliza el juego como herramienta para facilitar el control del carnet y completar los esquemas obligatorios.

La propuesta: superhéroes, villanos y vacunas

La serie animada cuenta la historia de gérmenes y virus representados como villanos que intentan atacar Santa Fe, y de niños que se transforman en superhéroes cuando activan sus poderes mediante las vacunas.

La metáfora explica cómo la inmunización genera una burbuja protectora frente a enfermedades y lo hace en un lenguaje cercano a la infancia, reforzando la importancia de la prevención.

En las escuelas, los chicos recibirán un álbum de figuritas, donde cada vacuna está ilustrada. Las figuritas se entregarán en centros de salud y hospitales, al momento de controlar el carnet o aplicar dosis pendientes.

Además, los adolescentes que cumplen 11 años recibirán una Tarjeta de Poder, que simboliza la renovación de defensas y nuevas protecciones. Todo el material está disponible en santafe.gob.ar/vacunate, sitio que incluye un mapa actualizado de vacunatorios.

Trabajo en territorio: escuelas, barrios y eventos comunitarios

A partir de marzo, mediante Santa Fe Acá Escuela, se reforzará la estrategia con vacunación directa en escuelas, priorizando aquellas con baja cobertura y los barrios más vulnerables. También habrá vacunatorios móviles que recorrerán la provincia, participarán en fiestas populares y trabajarán con vecinales e instituciones locales. Las familias deberán acercarse a centros de salud para controlar el carnet y retirar las figuritas correspondientes.

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, explicó que la meta es volver a los niveles de cobertura que históricamente tuvo la provincia. Recordó que la baja en los 11 años es especialmente marcada, lo que llevó a diseñar estrategias específicas para esa franja etaria.

Debemos completar esquemas rompiendo esquemas. Si seguíamos haciendo lo mismo, íbamos a obtener los mismos resultados. Necesitamos recuperar la confianza en las vacunas, porque son la herramienta central para prevenir enfermedades”, afirmó. También destacó el compromiso de los equipos de salud y la importancia de impulsar políticas públicas sostenidas en el tiempo.

SF-Provincia_PresentacionVacunacion_NOV2025_VF (4)

Las cifras que preocupan

En la última década, Argentina registra una caída sostenida en la vacunación, aumentando el riesgo de reintroducción de enfermedades como sarampión, polio, rubéola o tos convulsa.

En Santa Fe, en 2024:

  • 47,2 % de los niños de 5 años recibió el refuerzo de la Triple Viral.

  • 47,9 % recibió la vacuna antipoliomielítica.

  • 45 % el refuerzo de la Triple Bacteriana Celular.

  • 46,1 % completó la segunda dosis de varicela.

  • A los 11 años, 53,6 % recibió el refuerzo contra meningococo y 54,7 % la Triple Bacteriana Acelular.

Estos datos impulsaron la creación de Vax Team, una estrategia que articula salud, educación y comunidad para fortalecer la protección de la niñez y la adolescencia. Con esta iniciativa, el Gobierno provincial reafirma el rol de un sistema de salud público activo, preventivo y cercano, que trabaja para garantizar que cada niño y adolescente acceda a las vacunas necesarias para crecer seguro y saludable.

