Un álbum de figuritas y una miniserie: la estrategia del Gobierno de Santa Fe para recuperar la vacunación en más de 400.000 chicos

El Gobierno de Santa Fe lanzó Vax Team, un programa destinado a mejorar la cobertura de vacunación en 400.000 niños y niñas de entre 4 y 11 años. La iniciativa fue presentada en Rosario por el gobernador Maximiliano Pullaro, ante equipos de salud y docentes, quienes conocieron por primera vez la serie animada y el álbum de figuritas que integran la campaña.
El Gobierno provincial presentó "Vax Team", una estrategia inédita que busca motivar a niños y niñas a completar sus esquemas mediante materiales lúdicos que se distribuirán en todas las escuelas y centros de salud desde febrero.
El objetivo central es recuperar los niveles históricos de vacunación, a través de una estrategia que combina creatividad, evidencia científica y participación comunitaria.
Coordinado por el Ministerio de Salud —con el acompañamiento del Ministerio de Educación y otras áreas provinciales— el programa utiliza el juego como herramienta para facilitar el control del carnet y completar los esquemas obligatorios.
La propuesta: superhéroes, villanos y vacunas
La serie animada cuenta la historia de gérmenes y virus representados como villanos que intentan atacar Santa Fe, y de niños que se transforman en superhéroes cuando activan sus poderes mediante las vacunas.
La metáfora explica cómo la inmunización genera una burbuja protectora frente a enfermedades y lo hace en un lenguaje cercano a la infancia, reforzando la importancia de la prevención.
En las escuelas, los chicos recibirán un álbum de figuritas, donde cada vacuna está ilustrada. Las figuritas se entregarán en centros de salud y hospitales, al momento de controlar el carnet o aplicar dosis pendientes.
Además, los adolescentes que cumplen 11 años recibirán una Tarjeta de Poder, que simboliza la renovación de defensas y nuevas protecciones. Todo el material está disponible en santafe.gob.ar/vacunate, sitio que incluye un mapa actualizado de vacunatorios.
Trabajo en territorio: escuelas, barrios y eventos comunitarios
A partir de marzo, mediante Santa Fe Acá Escuela, se reforzará la estrategia con vacunación directa en escuelas, priorizando aquellas con baja cobertura y los barrios más vulnerables. También habrá vacunatorios móviles que recorrerán la provincia, participarán en fiestas populares y trabajarán con vecinales e instituciones locales. Las familias deberán acercarse a centros de salud para controlar el carnet y retirar las figuritas correspondientes.
La ministra de Salud, Silvia Ciancio, explicó que la meta es volver a los niveles de cobertura que históricamente tuvo la provincia. Recordó que la baja en los 11 años es especialmente marcada, lo que llevó a diseñar estrategias específicas para esa franja etaria.
“Debemos completar esquemas rompiendo esquemas. Si seguíamos haciendo lo mismo, íbamos a obtener los mismos resultados. Necesitamos recuperar la confianza en las vacunas, porque son la herramienta central para prevenir enfermedades”, afirmó. También destacó el compromiso de los equipos de salud y la importancia de impulsar políticas públicas sostenidas en el tiempo.
Las cifras que preocupan
En la última década, Argentina registra una caída sostenida en la vacunación, aumentando el riesgo de reintroducción de enfermedades como sarampión, polio, rubéola o tos convulsa.
En Santa Fe, en 2024:
47,2 % de los niños de 5 años recibió el refuerzo de la Triple Viral.
47,9 % recibió la vacuna antipoliomielítica.
45 % el refuerzo de la Triple Bacteriana Celular.
46,1 % completó la segunda dosis de varicela.
A los 11 años, 53,6 % recibió el refuerzo contra meningococo y 54,7 % la Triple Bacteriana Acelular.
Estos datos impulsaron la creación de Vax Team, una estrategia que articula salud, educación y comunidad para fortalecer la protección de la niñez y la adolescencia. Con esta iniciativa, el Gobierno provincial reafirma el rol de un sistema de salud público activo, preventivo y cercano, que trabaja para garantizar que cada niño y adolescente acceda a las vacunas necesarias para crecer seguro y saludable.