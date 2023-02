Cómo es la enseñanza de la única escuela argentina en Miami: "Nos mueve el llevar lo mejor de nuestra cultura"

La escuela resulta ser la respuesta perfecta para aquellas familias argentinas que no están en país pero que desean que sus hijos no pierdan las raíces.

escuela miami argentina (1).jpg

Contó que la gran mayoría de los alumnos son hijos de argentinos o por los menos uno de sus papás lo es. Al respecto, expresó: "Se unen porque no quieren perder las raíces, quieren continuar, que sus hijos continúen. Los papás que no son argentinos también son muy generosos porque piensan en el futuro de sus chicos. El hecho de ser bilingües y biculturales el día de mañana les abre otras posibilidades. Es una embajada cultural porque desde nuestro lugar lo que hacemos es difundir lo mejor de nuestra educación, que es mucho, tenemos mucho potencial para brindar".

•LEER MÁS: La provincia construirá diez escuelas de nivel inicial y primario en distintas localidades de Santa Fe

Rech indicó que la propuesta pedagógica está inspirada en una educadora argentina del siglo pasado, Olga Cossettini. Su legado fue adaptado y llevado a esta escuela. El arte es el eje transversal de la propuesta, además sostuvo que este es un lugar social, un sitio de reunión para las familias. "Cuando uno emigra extraña mucho los lazos afectivos y la escuela permite eso, la unión de las familias, el encontrarse con amigos. Realmente es una fiesta llegar cada sábado a la escuela", destacó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Escuela en Miami (@escuelaargentinamia)

La escuela que está ubicada dentro de la Miami Dade College, la "universidad más grande e importante de Miami", lleva cuatro años de vida, inauguraron y a los pocos meses surgió la pandemia. Tras esto decidieron crear una escuela argentina virtual que llega niños de distintos lugares del mundo: "Estamos muy orgullosos porque nuestras maestras trabajan y viven en Argentina".

"Somos muy parecidos a una escuela rural porque tenemos agrupados por ciclos, hay niños en nivel inicial, un grupo en el primer ciclo, otro en el segundo ciclo y este año tuvimos la oportunidad de abrir un espacio para la escuela secundaria", expuso. Actualmente hay nueve docentes con título argentino, un poco más de 30 alumnos que asisten de forma presencial y otros diez se suman de forma virtual. En su web (www.escuelamia.or) se puede encontrar toda la información necesaria y los modos de contactarse con ellos.

escuela miami argentina.jpg

Silvia Rech resaltó uno de los puntos más críticos de su proyecto: "Lamentablemente no tenemos apoyo económico de ninguna naturaleza. Soy docente, trabajé en Argentina, me jubilé y vine para acá, así que conozco la realidad de la educación de ahí porque la viví toda mi vida. Las maestras no van a trabajar gratis porque no es así, el trabajo tiene que ser reconocido económicamente, cobramos una cuota lamentablemente porque quisiera que la escuela sea gratuita pero no podemos porque tenemos que pagar una renta y porque le pagamos el sueldo a los docentes. Los directivos prácticamente no cobramos sueldo desde que estamos trabajando acá, pero nos mueve la vocación, el amor a la educación y llevar lo mejor de nuestra cultura".

"Cuando terminan el secundario lo hacen con un título oficial argentino que son muy valorados acá en las universidades", resaltó la directora.

•LEER MÁS: El Ministerio de Educación busca mejorar los proceso de transición de la secundaria a la Universidad

Escuchá la entrevista completa acá: