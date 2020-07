Cómo son los controles para cruzar el Túnel por el Covid-19

Este lunes, en el acceso al Túnel Subfluvial Uranga - Sylvestre Begnis que une las ciudades de Santa Fe y Paraná, comenzaron a implementarse los refuerzos en los controles para el ingreso y egreso a la provincia de Santa Fe, durante la pandemia de Covid-19. Dichas medidas han sido dispuestas por el gobernador Omar Perotti, a partir del decreto Nº 647/20.

tunel subfluvial.jpg El enlace entre Paraná y Santa Fe, uno de los puntos clave para los controles por el coronavirus. web

En el Túnel, se solicita a quienes no residan en la provincia y provengan de una región determinada como de Aislamiento Social Preventiva y Obligatorio el resultado negativo de un hisopado o testeo de Covid-19, con una antigüedad no mayor a 72 horas. Asimismo, en el caso de personas que realicen actividades determinadas como esenciales por las normativas del gobierno nacional, fueron sometidos a test análogos, como el test de anosmia –detección de alteraciones de olfato y temperatura– realizados por el personal sanitario responsable.

Durante la mañana, el secretario de Salud, Jorge Prieto, estuvo supervisando los controles junto a la directora del Ente Interprovincial Túnel Subfluvial por Santa Fe, Karina Rotela. “Se van a extremar todos los controles y se va a hacer uso de las facultades del Decreto 647, con todas las excepciones que tiene contempladas en lo que hace a transporte y a recursos exceptuados y esenciales. Vamos a ver reducida aquella circulación de personas que, a través de una página, podían bajar permisos para circular. Se les va a exigir que cuenten con la prueba diagnóstico PCR”, explicó Prieto.

Sobre la metodología, el funcionario santafesino señaló que se hace un triaje de evaluación a cualquier persona que no presente la PCR negativa con vigencia de 72 horas y según la evaluación “se desencadena el protocolo a través del 0800, se apartará, se le hará el hisopado y, hasta que no estén los resultados, no va a poder circular”.

Permisos, circulación y comportamiento

Por su parte, la directora del Ente Interprovincial Túnel Subfluvial por Santa Fe, Karina Rotela, indicó que “los ciudadanos responden muy bien ante el requerimiento de la documentación correspondiente y de los permisos de circulación. Pero la Agencia de Provincial Seguridad Vial (APSV) ha encontrado muchos casos de personas que circulan sin los permisos correspondientes o con permisos que no están habilitados”.

Además, recordó que “para ingresar a la provincia de Santa Fe es necesario que tengan la aplicación Covid-19, que es la declaración jurada, y que nos sirve a nosotros para hacerle el seguimiento a estos usuarios desde su origen a su destino final". Asimismo, Rotela agregó que además de la documentación que debe tener cualquier persona que ingresa a la provincia, también "se siguen haciendo los test de anosmia y de temperatura".

Al respecto, la funcionaria mencionó que "hay 200 personas que no pudieron ingresar por falta de documentación o documentación que no corresponde, y hay un gran porcentaje que no pasó porque no superan el test de anosmia. En ambos casos se siguen los pasos correspondientes: si el problema es de documentación y son personas de Entre Ríos, se los hace regresar a su provincia y se los escolta por la APSV. Para los que no superen estos tests de anosmia o temperatura, el personal avisa al 0800 por un caso sospechoso de Covid-19 y se inicia el protocolo correspondiente".

Por último Rotela remarcó que a raíz de la pandemia "hay un 75% menos de circulación a través del Túnel. En épocas normales tenemos unos 10.000 a 12.000 vehículos diarios en la semana, y sube la circulación los fines de semana; actualmente hay unos 4.000 vehículos diarios y el fin de semana desciende un poco más".