Un gesto enorme y solidario por el Día del Niño: tiene 12 años y regalará más de 2.000 juguetes

Emanuel, que trabaja junto a una fundación, explicó que la iniciativa busca "darles infancia" a los chicos de los barrios más carenciados de la ciudad. "La idea es que se vayan felices a su casa con un regalito", afirmó.

Un gesto enorme para los que menos tienen. Con 12 años, un pibe santafesino recolecta más de 2.000 juguetes para el Día del Niño.

"La idea es pasar por las calles este domingo, Día del Niño , para repartir juguetes, regalos, darle un globito y que los chicos se vayan con una felicidad a su casa", explicó el chico santafesino de 12 años, en relación al objetivo de la iniciativa que protagonizará en la calles de barrio Santa Rosa de Lima.

Con tan solo 12 años, Emanuel, que trabaja junto a una fundación, lidera un proyecto solidario que busca llevar alegría a los barrios más necesitados. Este domingo, Día del Niño, recorrerán las calles del barrio para entregar más de 2.000 juguetes a los chicos y chicas que menos tienen.

LEER MÁS: Luego de un pedido de la industria del juguete el Gobierno oficializó el "Día del Niño"

Día del Niño barrio Santa Rosa de Lima

Motivación y solidaridad

Consultado sobre por qué decidió emprender esta tarea, el joven expresó que la motivación nació de su propia experiencia: "Cuando era chiquito mis padres me criaron bien, me enseñaron, y era el más chiquito de la familia, el que más regalos recibía. Por eso doné mis juguetes para poder ayudar a los chicos que no tienen nada".

Más allá de la entrega, su mayor deseo es "que los chicos del barrio tengan una infancia, que puedan disfrutar". Además, sueña con que los pequeños puedan recordar este momento en el futuro: "Que el día de mañana digan: '¿Te acordás cuando éramos chiquitos que me dieron mi primer juguetito? Que pasaba justo un payaso y me regaló mi primer juguetito'".

Para que la jornada sea completa, no solo habrá regalos, sino que el grupo se disfrazará de payasos para alegrar a los chicos. "Hay muchos que vemos en la calle hoy en día que no tienen ni siquiera para un pedazo de trapo y hacerse un juguetito. Así que tenemos pensado hacer esto para compartir y que la pasen linda", concluyó el joven santafesino de 12 años de edad..