Uno Santa Fe | Santa Fe | lluvias

Con lluvias y ambiente fresco: así estará el tiempo en Santa Fe durante la final del Mundial

El Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL anticipa una jornada inestable para este domingo, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas durante la madrugada y las primeras horas del día. Las condiciones mejorarán hacia la tarde, aunque persistirá el cielo mayormente nublado.

19 de julio 2026 · 09:05hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Inestabilidad y lluvias: El domingo inicia con probabilidad de tormentas aisladas y mejoría hacia la tarde.

UNO Santa Fe

Inestabilidad y lluvias: El domingo inicia con probabilidad de tormentas aisladas y mejoría hacia la tarde.

El domingo en la ciudad de Santa Fe estará marcado por condiciones inestables durante la primera parte de la jornada, justo en el día en que se disputará la final del Mundial. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM) de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL, se esperan lluvias dispersas e incluso la posibilidad de tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana.

Con el correr de las horas, el tiempo tenderá a mejorar, aunque el cielo permanecerá cubierto o mayormente nublado durante gran parte del día.

Las temperaturas tendrán un leve descenso y presentarán poca amplitud térmica, con una mínima de 14°C y una máxima de 17°C. Además, soplarán vientos moderados del sector sur y sudeste, lo que reforzará la sensación de fresco.

LEER MÁS: El tiempo en Santa Fe: fin de semana con alerta por lluvias, tormentas y frío para despedir la mini primavera

Cómo sigue la semana

Para el lunes 20 de julio, Día del Amigo, el pronóstico indica cielo parcialmente nublado a con nubosidad variable y condiciones relativamente estables. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con registros que oscilarán entre los 15°C de mínima y los 18°C de máxima, acompañados por vientos moderados del sur/sudeste.

En tanto, el martes continuará el tiempo estable, con cielo parcialmente nublado y un leve descenso de las temperaturas mínimas. Se prevén 11°C de mínima y 16°C de máxima, manteniéndose los vientos moderados del sector sur/sudeste.

De esta manera, tras un domingo con inestabilidad en las primeras horas, el tiempo tenderá a estabilizarse para el inicio de la próxima semana, aunque con un ambiente fresco característico de la época invernal.

lluvias Clima Santa Fe Mundial semana
Noticias relacionadas
Gran Final: Argentina se enfrenta a España en la final del Mundial 2026 con Lionel Messi y Lamine Yamal como protagonistas.

Llegó la gran final del Mundial: Santa Fe se prepara para vivir una jornada histórica con encuentros, operativos y la ilusión argentina

Operativo de seguridad: Santa Fe diagramó un dispositivo especial para la final del Mundial en Rivadavia y Bulevar Gálvez.

Final del Mundial: Santa Fe desplegará un amplio operativo en Rivadavia y Bulevar con vallados, controles y postas sanitarias

Duelo provincial: Santa Fe decretó dos días de duelo por el fallecimiento de Rubén Rada, presidente de Veteranos de Guerra de Malvinas.

Santa Fe decretó dos días de duelo por la muerte del excombatiente Rubén Rada, histórico referente de Malvinas

Escuela Normal: será sometida a una intervención integral de $2.979.813.629,47.

Invertirán casi $3.000 millones para restaurar la Escuela Normal y sumar seis aulas nuevas

Lo último

Las piezas que le faltan a Madelón para armar el Unión que quiere para el Clausura

Las piezas que le faltan a Madelón para armar el Unión que quiere para el Clausura

Scaloni definió los 11 de la Selección Argentina para buscar el bicampeonato ante España

Scaloni definió los 11 de la Selección Argentina para buscar el bicampeonato ante España

A Colón le pesa armar las valijas y el tren del ascenso empieza a tomar distancia

A Colón le pesa armar las valijas y el tren del ascenso empieza a tomar distancia

Último Momento
Las piezas que le faltan a Madelón para armar el Unión que quiere para el Clausura

Las piezas que le faltan a Madelón para armar el Unión que quiere para el Clausura

Scaloni definió los 11 de la Selección Argentina para buscar el bicampeonato ante España

Scaloni definió los 11 de la Selección Argentina para buscar el bicampeonato ante España

A Colón le pesa armar las valijas y el tren del ascenso empieza a tomar distancia

A Colón le pesa armar las valijas y el tren del ascenso empieza a tomar distancia

Las Panteras se quedaron con el Triangular Internacional en San Juan

Las Panteras se quedaron con el Triangular Internacional en San Juan

Llegó la gran final del Mundial: Santa Fe se prepara para vivir una jornada histórica con encuentros, operativos y la ilusión argentina

Llegó la gran final del Mundial: Santa Fe se prepara para vivir una jornada histórica con encuentros, operativos y la ilusión argentina

Ovación
Argentina busca la cuarta estrella en la final del Mundial ante España

Argentina busca la cuarta estrella en la final del Mundial ante España

Unión corre contra el reloj para levantar las inhibiciones y habilitar a los refuerzos

Unión corre contra el reloj para levantar las inhibiciones y habilitar a los refuerzos

Scaloni definió los 11 de la Selección Argentina para buscar el bicampeonato ante España

Scaloni definió los 11 de la Selección Argentina para buscar el bicampeonato ante España

La Selección argentina y Lionel Messi tienen una cita con la historia

La Selección argentina y Lionel Messi tienen una cita con la historia

Colapinto logró el 10° puesto en el GP de Bélgica y sumó un punto en la Fórmula 1

Colapinto logró el 10° puesto en el GP de Bélgica y sumó un punto en la Fórmula 1

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados