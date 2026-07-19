Con lluvias y ambiente fresco: así estará el tiempo en Santa Fe durante la final del Mundial

El Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL anticipa una jornada inestable para este domingo, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas durante la madrugada y las primeras horas del día. Las condiciones mejorarán hacia la tarde, aunque persistirá el cielo mayormente nublado.

Inestabilidad y lluvias: El domingo inicia con probabilidad de tormentas aisladas y mejoría hacia la tarde.

El domingo en la ciudad de Santa Fe estará marcado por condiciones inestables durante la primera parte de la jornada, justo en el día en que se disputará la final del Mundial. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM) de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL, se esperan lluvias dispersas e incluso la posibilidad de tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana.

Con el correr de las horas, el tiempo tenderá a mejorar, aunque el cielo permanecerá cubierto o mayormente nublado durante gran parte del día.

Las temperaturas tendrán un leve descenso y presentarán poca amplitud térmica, con una mínima de 14°C y una máxima de 17°C. Además, soplarán vientos moderados del sector sur y sudeste, lo que reforzará la sensación de fresco.

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Cómo sigue la semana

Para el lunes 20 de julio, Día del Amigo, el pronóstico indica cielo parcialmente nublado a con nubosidad variable y condiciones relativamente estables. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con registros que oscilarán entre los 15°C de mínima y los 18°C de máxima, acompañados por vientos moderados del sur/sudeste.

En tanto, el martes continuará el tiempo estable, con cielo parcialmente nublado y un leve descenso de las temperaturas mínimas. Se prevén 11°C de mínima y 16°C de máxima, manteniéndose los vientos moderados del sector sur/sudeste.

De esta manera, tras un domingo con inestabilidad en las primeras horas, el tiempo tenderá a estabilizarse para el inicio de la próxima semana, aunque con un ambiente fresco característico de la época invernal.