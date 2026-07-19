Uno Santa Fe | Santa Fe | argentinos

Calculan que los argentinos que viajaron sobre la hora a la final demandaron US$58 millones en divisas

Un informe privado estimó que entre 3.000 y 5.900 argentinos podrían haberse sumado a último momento a la final del Mundial.

19 de julio 2026 · 20:07hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Calculan que los argentinos que viajaron sobre la hora a la final demandaron US$58 millones en divisasFoto: aeropuertos.net

Calculan que los argentinos que viajaron sobre la hora a la final demandaron US$58 millones en divisasFoto: aeropuertos.net

La fiebre por estar presente en la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España en Nueva York ha generado una demanda adicional de divisas estimada en US$58 millones por parte de los argentinos que decidieron viajar a último momento, según reveló un informe de la consultora Qualy.

El estudio puntualizó en la composición de los hinchas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, que cuenta con una capacidad de 82.500 espectadores. Se estima que entre 3.000 y 5.900 argentinos son "viajeros incrementales", es decir, personas que se sumaron sobre la hora y volaron exclusivamente para este partido definitorio.

Este grupo es el que tracciona la demanda de divisas, ya que se calcula que el 45% de los argentinos que alentarán en las tribunas viajaron específicamente para la final, mientras que el 55% restante ya se encontraba en territorio estadounidense siguiendo el torneo.

La odisea no solo implicó conseguir pasajes aéreos, sino también enfrentar los precios de un mercado de entradas virtualmente agotado. Bajo el sistema de "Dynamic Pricing" (precios dinámicos) implementado por la FIFA, los valores oficiales fluctúan según la demanda, de forma similar a las tarifas de los hoteles.

Actualmente, en la cuenta regresiva para el inicio del partido, el "precio de equilibrio" para las ubicaciones más económicas en el mercado secundario y de reventa oficial oscila entre los US$7.000 y más de US$10.000.

La consultora planteó tres posibles situaciones de acuerdo con la cantidad de argentinos que logren ingresar al estadio:

  • Escenario bajo: un 8% de presencia argentina (6.600 personas), con 3.000 viajeros de último momento.
  • Escenario central: un 12% de hinchas (9.900 personas), donde los "incrementales" sumarían 4.500.
  • Escenario alto: un 16% de participación (13.200 argentinos), elevando a 5.900 el número de viajeros que volaron sobre la hora.

El informe señaló que “estos porcentajes reflejan que una parte importante de las localidades está vendida o asignada a la FIFA, a los sponsors, a las federaciones, a compradores corporativos, a clientes (neutrales o no) que ya tenían comprada su plaza”.

argentinos final divisas
Noticias relacionadas
Gran Final: Argentina se enfrenta a España en la final del Mundial 2026 con Lionel Messi y Lamine Yamal como protagonistas.

Llegó la gran final del Mundial: Santa Fe se prepara para vivir una jornada histórica con encuentros, operativos y la ilusión argentina

Operativo de seguridad: Santa Fe diagramó un dispositivo especial para la final del Mundial en Rivadavia y Bulevar Gálvez.

Final del Mundial: Santa Fe desplegará un amplio operativo en Rivadavia y Bulevar con vallados, controles y postas sanitarias

Duelo provincial: Santa Fe decretó dos días de duelo por el fallecimiento de Rubén Rada, presidente de Veteranos de Guerra de Malvinas.

Santa Fe decretó dos días de duelo por la muerte del excombatiente Rubén Rada, histórico referente de Malvinas

Escuela Normal: será sometida a una intervención integral de $2.979.813.629,47.

Invertirán casi $3.000 millones para restaurar la Escuela Normal y sumar seis aulas nuevas

Lo último

El camino de España hacia el título en el Mundial 2026

El camino de España hacia el título en el Mundial 2026

Rodri ganó el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial 2026

Rodri ganó el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial 2026

Scaloni, hasta las lágrimas: el DT puso en duda su continuidad tras la derrota ante España

Scaloni, hasta las lágrimas: el DT puso en duda su continuidad tras la derrota ante España

Último Momento
El camino de España hacia el título en el Mundial 2026

El camino de España hacia el título en el Mundial 2026

Rodri ganó el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial 2026

Rodri ganó el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial 2026

Scaloni, hasta las lágrimas: el DT puso en duda su continuidad tras la derrota ante España

Scaloni, hasta las lágrimas: el DT puso en duda su continuidad tras la derrota ante España

Mbappé ganó la Bota de Oro y superó a Messi como el máximo goleador en Mundiales

Mbappé ganó la Bota de Oro y superó a Messi como el máximo goleador en Mundiales

Las lágrimas de Messi que conmovieron a todos tras la final del Mundial

Las lágrimas de Messi que conmovieron a todos tras la final del Mundial

Ovación
Scaloni, hasta las lágrimas: el DT puso en duda su continuidad tras la derrota ante España

Scaloni, hasta las lágrimas: el DT puso en duda su continuidad tras la derrota ante España

Argentina dejó el alma, pero España fue más y se coronó campeón del mundo por segunda vez

Argentina dejó el alma, pero España fue más y se coronó campeón del mundo por segunda vez

Las lágrimas de Messi que conmovieron a todos tras la final del Mundial

Las lágrimas de Messi que conmovieron a todos tras la final del Mundial

El uno por uno de Argentina en la final del Mundial ante España

El uno por uno de Argentina en la final del Mundial ante España

Messi sumó una nueva marca en la final del Mundial y superó un registro inédito

Messi sumó una nueva marca en la final del Mundial y superó un registro inédito

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados