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Conflicto municipal en Sauce Viejo: el gremio Asoem anunció un nuevo paro de 72 horas que se extenderá al departamento La Capital

La medida fue definida tras una nueva movilización en medio de un conflicto que lleva más de cuatro meses. El sindicato reclama apertura de diálogo con el Ejecutivo local.

24 de abril 2026 · 18:28hs
Conflicto municipal en Sauce Viejo: el gremio ASOEM anunció un paro de 72 horas que se extenderá al departamento La Capital

Conflicto municipal en Sauce Viejo: el gremio ASOEM anunció un paro de 72 horas que se extenderá al departamento La Capital

El conflicto entre la Municipalidad de Sauce Viejo y el gremio Asoem sumó un nuevo capítulo este jueves, con una movilización de trabajadores y la definición de un paro de 72 horas para la próxima semana, en reclamo de respuestas por parte del Ejecutivo local.

La protesta se da en el marco de una disputa que, según el sindicato, lleva más de cuatro meses sin avances. Desde la entidad señalaron que el eje del reclamo es el reconocimiento de ASOEM como representante de los trabajadores municipales, además de la necesidad de abrir un canal de diálogo institucional.

Violento episodio en Sauce Viejo en medio del conflicto municipal: el intendente Mario Papaleo denunció agresiones y destrozos

El secretario general del gremio, Juan R. Medina, cuestionó la postura del intendente Mario Papaleo y advirtió sobre el impacto institucional del conflicto. “En un Estado de derecho resulta inadmisible que se desconozcan normas vigentes y derechos de los trabajadores”, expresó.

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Conflicto municipal en Sauce Viejo: el gremio ASOEM anunció un paro de 72 horas que se extenderá al departamento La Capital

Conflicto municipal en Sauce Viejo: el gremio ASOEM anunció un paro de 72 horas que se extenderá al departamento La Capital

Desde el sindicato también denunciaron una serie de medidas que consideran represalias, entre ellas traslados de personal, apertura de sumarios y presiones sobre trabajadores precarizados. Según plantearon, estas acciones configuran un escenario que afecta la participación sindical.

En ese contexto, ASOEM sostuvo que la situación implica una vulneración de derechos laborales y sindicales, y reclamó el cese de las prácticas que calificaron como intimidatorias. Además, señalaron que el Ejecutivo municipal debería garantizar condiciones de trabajo adecuadas y promover acuerdos que mejoren los servicios públicos.

Medidas de fuerza

Tras la movilización, una asamblea de trabajadores resolvió avanzar con un paro de 72 horas, que se desarrollará en distintas jornadas y con alcance territorial progresivo.

Según lo definido, la medida se llevará adelante el martes 28 y miércoles 29 de abril en Sauce Viejo, mientras que el jueves 30 se extenderá a todo el departamento La Capital.

Desde el gremio indicaron además que se encuentran en contacto con organizaciones sindicales de otras ciudades para ampliar el alcance del conflicto en caso de no obtener respuestas. En paralelo, solicitaron la intervención del Gobierno provincial.

Finalmente, ASOEM ratificó la continuidad del plan de lucha hasta que se logre restablecer el diálogo institucional y se garanticen los derechos que consideran vulnerados, al tiempo que atribuyeron la escalada del conflicto a la falta de respuestas del Ejecutivo local.

Sauce Viejo paro Asoem
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