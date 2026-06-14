Para visitar a Chaco For Ever, Colón no podrá repetir la formación titular

El próximo sábado Colón visitará a Chaco For Ever y el equipo tendrá una baja sensible en el bloque defensivo

Pier Barrios llegó a la quinta amarilla y estará ausente en el partido que Colón jugará ante Chaco For Ever.

La realidad indica que Colón repitió la formación titular por tercer partido consecutivo y terminó goleando a Defensores de Belgrano en condición de visitante por 3-0.

En consecuencia, lo más lógico era que Ezequiel Medrán repitiera el mismo equipo para visitar el próximo sábado desde las 16 a Chaco For Ever.

Sin embargo, en el cotejo ante el Dragón, Pier Barrios fue amonestado por el árbitro Juan Pafundi y en consecuencia llegó a la quinta amarilla. Por lo cual, deberá cumplir una fecha de suspensión.

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De esta manera, el defensor estará ausente por primera vez en el campeonato, dado que había sido titular en los 17 encuentros que disputó el elenco sabalero.

Así las cosas, Medrán tendrá que meter mano en el equipo para suplantar a Barrios. Y el que se perfila para ser titular es el zaguero paraguayo Sebastián Olmedo.