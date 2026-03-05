Uno Santa Fe | Santa Fe | Sauce Viejo

Violento episodio en Sauce Viejo en medio del conflicto municipal: el intendente Mario Papaleo denunció agresiones y destrozos

El intendente sostuvo que manifestantes vinculados a ASOEM irrumpieron en la Municipalidad de Sauce Viejo y protagonizaron incidentes durante la jornada de protesta. El gremio lleva adelante un paro por 48 horas que afecta a ocho localidades del departamento La Capital

5 de marzo 2026
En el marco del paro por 48 horas que llevan adelante los trabajadores municipales nucleados en ASOEM, se registraron este jueves graves incidentes frente a la Municipalidad de Sauce Viejo. El intendente Mario Papaleo denunció que un numeroso grupo de manifestantes irrumpió de manera violenta en el sector céntrico de la ciudad, provocando destrozos y agresiones.

La medida de fuerza del gremio comenzó con asistencia a los lugares de trabajo y movilización durante este jueves, mientras que para el viernes está prevista una jornada sin concurrencia a los puestos laborales. El paro impacta en ocho localidades del departamento La Capital.

En declaraciones a Aire de Santa Fe (91.1), Papaleo describió la situación como “muy preocupante” y afirmó que los manifestantes llegaron en una importante cantidad de vehículos. “Irrumpieron violentamente hasta la puerta de la Municipalidad, llevándose todo lo que estaba adelante. Tiraron al suelo a personas mayores, agredieron a mujeres y hubo escupitajos. Fue una situación de extrema violencia”, relató.

Robos

Según el jefe municipal, el grupo primero se dirigió al Concejo Deliberante, donde fue recibido por la presidenta del cuerpo, y posteriormente avanzó hacia la sede municipal. Durante ese trayecto, denunció que también se registraron hechos delictivos en un hotel cercano. “En el camino robaron cosas del hotel, entre ellas televisores. El propietario ya realizó la denuncia”, indicó.

Papaleo sostuvo que durante los incidentes había una presencia policial reducida. “Había cuatro policías y era imposible contener a una multitud de alrededor de mil personas”, señaló. También afirmó que los manifestantes llegaron en colectivos, camiones y autos particulares.

El intendente manifestó además su preocupación por la escalada del conflicto y reclamó la intervención de la Justicia. “Esto está en el límite. Tiene que actuar un fiscal de oficio. Hemos hecho numerosas denuncias y no vemos respuestas”, expresó.

Por otra parte, mencionó que algunos vecinos habían convocado a una movilización de apoyo al gobierno local, aunque finalmente muchas personas desistieron de participar ante el clima de tensión que se vivía en la ciudad.

El conflicto entre el municipio y el gremio ASOEM se intensificó esta semana y mantiene paralizados diversos servicios municipales. Mientras tanto, las autoridades esperan que la intervención judicial y el diálogo permitan desactivar el escenario de confrontación.

