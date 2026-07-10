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Conicet Santa Fe alertó por la crisis del sistema científico: "Se está rifando el futuro del país"

El director del Conicet Santa Fe, Rubén Spies, cuestionó el ajuste del Gobierno nacional sobre los organismos de ciencia y tecnología, advirtió por el éxodo de investigadores y sostuvo que el desfinanciamiento de instituciones estratégicas como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)

10 de julio 2026 · 07:43hs
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Conicet Santa Fe alertó por la crisis del sistema científico: Se está rifando el futuro del país

Jose Busiemi

El director del Conicet Santa Fe, Rubén Spies, expresó su preocupación por la situación que atraviesa la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y calificó como un "delito de extrema gravedad" el ajuste que el Gobierno nacional viene aplicando sobre uno de los organismos científicos más importantes del país.

El investigador sostuvo que la decisión de reducir el presupuesto, frenar proyectos estratégicos y avanzar con el despido de alrededor de 500 profesionales compromete el desarrollo científico y tecnológico de Argentina.

"Es un delito de extrema gravedad. La CNEA es una insignia indiscutible de nuestra soberanía nacional", afirmó Spies al referirse a la política de recortes que afecta al organismo.

Conicet Santa Fe advirtió por el impacto del ajuste en la CNEA

Según explicó Spies, el presupuesto de la CNEA sufrió una caída superior al 45%, mientras que la inversión destinada a bienes de capital se redujo más del 53%, afectando directamente el funcionamiento de proyectos considerados estratégicos.

El titular del Conicet Santa Fe remarcó que resulta difícil comprender el desfinanciamiento de un organismo que posicionó históricamente al país entre los líderes mundiales en materia nuclear.

"Argentina fue pionera en el desarrollo nuclear, compitió y ganó licitaciones internacionales frente a países como Francia y Estados Unidos para la construcción de reactores. Ese prestigio costó décadas de trabajo", señaló.

Preocupa el éxodo de científicos argentinos

Otro de los puntos que genera mayor preocupación es la salida de profesionales altamente capacitados hacia otros países. Spies advirtió que muchos investigadores formados durante años con recursos del Estado están optando por continuar sus carreras en el exterior debido a la falta de oportunidades en Argentina.

"Muchos de ellos han decidido irse. Son profesionales altamente formados que, en países donde la ciencia y la tecnología son valoradas, son recibidos con los brazos abiertos. Ese daño no se recupera en el corto plazo", sostuvo.

Además, lamentó la falta de reacción política frente a la pérdida de capacidades estratégicas para el desarrollo nacional. "Estamos entregando décadas de conocimiento y desarrollo sin resistencia. Es rifar un futuro de autonomía energética y de innovación tecnológica", concluyó.

El presupuesto para ciencia y tecnología continúa en caída

Las declaraciones de Spies coinciden con un informe elaborado por el Grupo EPC (Economía, Política y Ciencia), que advierte que el presupuesto ejecutado para ciencia y tecnología registró una caída real del 2,7% durante el primer semestre de 2026 respecto del mismo período del año anterior.

Las proyecciones indican que el recorte llegará al 8,8% interanual al finalizar el año y acumulará una disminución del 46,5% durante la actual gestión nacional.

El director del Grupo EPC, Nicolás Lavagnino, sostuvo que el Gobierno "avanza hacia la liquidación final del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación" y aclaró que la desaceleración en la velocidad del ajuste no implica una mejora para el sector.

Mínimos históricos para la inversión científica

De acuerdo con el informe, la inversión en ciencia y tecnología alcanzará este año apenas el 0,151% del Producto Bruto Interno (PBI), muy por debajo del 0,298% registrado en 2023 y lejos del 0,52% previsto por la Ley de Financiamiento de la Ciencia, actualmente suspendida.

El documento también advierte que el Conicet perdería cerca del 35% de su presupuesto respecto de 2023, mientras que la Agencia I+D+i registra la caída más pronunciada, con un desplome cercano al 89%.

Entre los organismos nacionales afectados también aparecen el INA, la Conae, el INTI, el INTA y la propia CNEA, todos con fuertes reducciones presupuestarias.

Santa Fe también sufrió un fuerte recorte

El informe señala que el ajuste no impactó de manera uniforme en todas las provincias. En el caso de Santa Fe, la ejecución presupuestaria destinada a ciencia y tecnología cayó un 43,4% en comparación con 2023, una disminución apenas inferior al promedio nacional, que ronda el 45%.

Las provincias más afectadas fueron Neuquén, La Rioja, Tierra del Fuego y Córdoba, donde la reducción de programas de infraestructura científica y equipamiento provocó retrocesos de hasta el 76,7%.

Conicet Santa Fe crisis científicos
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