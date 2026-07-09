Desde enero se realizaron casi 700 operativos y se controlaron cerca de 10.000 camiones. El objetivo del programa es proteger la infraestructura vial y reducir el deterioro prematuro de las rutas

Santa Fe Pesa: detectaron más de 1.600 toneladas de exceso de carga en rutas santafesinas durante 2026

El Gobierno de Santa Fe intensificó durante 2026 los controles de transporte de cargas a través del programa Santa Fe Pesa , una iniciativa conjunta entre la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) . Desde enero se realizaron 687 operativos , en los que fueron fiscalizados 9.927 camiones y se detectaron 1.638 toneladas de exceso de carga en las rutas de la provincia.

Como resultado de estos controles, las autoridades labraron 438 actas por infracciones vinculadas al sobrepeso de los vehículos , una de las principales causas del deterioro prematuro de la infraestructura vial.

Santa Fe Pesa: detectaron más de 1.600 toneladas de exceso de carga en rutas santafesinas durante 2026 gentileza

El objetivo de Santa Fe Pesa: cuidar las rutas

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, sostuvo que controlar el peso de los camiones es una medida indispensable para preservar las inversiones realizadas en obras viales.

"Construir una ruta y no controlar el peso de los vehículos que la transitan es como renovar una casa y dejar la gotera. El control de cargas no es un trámite burocrático: es la herramienta que protege cada peso que invierte el santafesino en infraestructura vial. No alcanza con hacer rutas nuevas si no cuidamos las que ya tenemos", afirmó.

Por su parte, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo, destacó que la provincia busca instalar una política de fiscalización permanente.

"La cultura del control de cargas está instaurada en países vecinos, pero en Argentina todavía no. Santa Fe quiere marcar la diferencia", señaló.

Además, precisó que solo durante mayo se realizaron 155 operativos, se inspeccionaron 1.145 camiones, se confeccionaron 96 actas y se detectaron 337 toneladas de exceso de carga.

"Esas toneladas de más no son un número abstracto, sino daños concretos sobre la calzada, las bases estructurales y los puentes que el santafesino pagó con sus impuestos", remarcó.

Qué tipo de cargas presentan más infracciones

Según los datos oficiales, las mayores infracciones por exceso de peso corresponden a camiones que transportan:

Arena y piedra .

. Cereales y oleaginosas , como maíz, soja y girasol .

, como . Maquinaria agrícola .

. Hormigón.

Los operativos se desarrollan de manera itinerante sobre rutas provinciales y nacionales con mayor circulación de transporte pesado.

Seghezzo explicó que la modalidad móvil evita que los transportistas puedan eludir los controles.

"Si dejamos las balanzas en un lugar fijo, los transportistas las empiezan a esquivar", indicó.

Más de 130 controles mensuales

El programa Santa Fe Pesa mantiene un promedio superior a 130 operativos por mes, con equipos de la DPV y la APSV trabajando de forma coordinada en distintos corredores estratégicos de la provincia.

La iniciativa forma parte del plan integral de infraestructura impulsado por el Gobierno provincial, que combina repavimentaciones, reconstrucción de rutas, construcción de puentes y un sistema permanente de control de cargas para extender la vida útil de la red vial.

De acuerdo con los datos oficiales, las 1.638 toneladas de exceso detectadas en apenas cinco meses evidencian el impacto que tiene la fiscalización sobre la conservación de las rutas santafesinas y la protección de la inversión pública destinada a infraestructura.

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