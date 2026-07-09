Bajada: Pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) secuestraron cocaína, marihuana, casi 700.000 pesos y 49 teléfonos celulares . Además, dos mujeres fueron imputadas y continuarán el proceso en libertad . La investigación permitió establecer que todos los involucrados tendrían vínculos entre sí y formarían parte de una misma organización criminal .

En las últimas horas , en la ciudad de San José del Rincón , pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) concretaron 10 allanamientos simultáneos que permitieron desarticular varios puntos de venta de estupefacientes, en el marco de una investigación por microtráfico .

Como resultado de los procedimientos, seis personas fueron detenidas , otras ocho aprehendidas y dos mujeres fueron imputadas , aunque permanecerán en libertad mientras continúa el proceso judicial.

Rincón: seis detenidos y ocho aprehendidos en una causa por venta barrial de drogas

Los operativos fueron ordenados a pedido de los fiscales de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico, quienes impulsaron la investigación. La pesquisa incluyó tareas de inteligencia criminal, cruces de información y distintas diligencias investigativas que permitieron identificar los inmuebles donde presuntamente se comercializaban estupefacientes.

Elementos probatorios

Durante los allanamientos, los pesquisas secuestraron 46 gramos de cocaína, distribuidos entre trozos compactos y dosis listas para su comercialización, además de más de medio kilogramo de marihuana, semillas de cannabis y una planta de aproximadamente tres metros de altura.

Rincón: seis detenidos y ocho aprehendidos en una causa por venta barrial de drogas

También fueron incautadas cuatro balanzas digitales, envoltorios plásticos, papel satinado con restos de estupefacientes y otros elementos habitualmente utilizados para el fraccionamiento y acondicionamiento de la droga para su venta.

Además, fueron secuestrados casi 700.000 pesos en efectivo, una motocicleta Honda XR 150 con la numeración de motor y chasis presuntamente adulterada, 49 teléfonos celulares, computadoras portátiles, dispositivos de almacenamiento digital, cámaras de videovigilancia y réplicas de armas de fuego.

Peritajes

De acuerdo con la investigación, los dispositivos electrónicos serán sometidos a pericias para determinar el funcionamiento de la organización, identificar posibles proveedores y establecer eventuales vínculos con otras estructuras dedicadas a la comercialización de estupefacientes en la región.

Rincón: seis detenidos y ocho aprehendidos en una causa por venta barrial de drogas

Como resultado de los procedimientos fueron detenidos cinco hombres y una mujer, de entre 18 y 57 años, quienes quedaron alojados en dependencias de la Unidad Regional I La Capital. En tanto, las otras ocho personas aprehendidas y las dos mujeres imputadas continuarán el proceso penal en libertad por disposición judicial.

Atribución delictiva

La investigación continúa bajo la conducción de los fiscales de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico. Los detenidos y aprehendidos serán llevados a audiencia imputativa por la presunta infracción a la Ley Provincial de Microtráfico N.º 14.239, mientras los pesquisas de la PDI avanzan con las pericias sobre los elementos secuestrados para determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados.

La investigación continúa

Desde la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI) informaron los resultados del trabajo investigativo y de los allanamientos que permitieron desbaratar los puntos de venta identificados en San José del Rincón. Además, señalaron que las actuaciones continúan bajo directivas de la fiscalía especializada, a la espera de los resultados de las pericias sobre los teléfonos, las computadoras y los dispositivos de almacenamiento secuestrados.