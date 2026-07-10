La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este viernes 10 en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este viernes
Cortes programados para este viernes 10 de julio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
10 de julio 2026 · 06:13hs
• 8 a 12: Almirante Brown, Vélez Sarsfield, Pedro de Vega y Ruperta Godoy
Maniobras de reconfiguración
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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