Conicet Santa Fe avanza en el tratamiento de la tuberculosis: "Esto, tercerizado, posiblemente no pueda realizarse"

El profesional contó que la tuberculosis viene de hace miles de años y aún no pudo ser erradicada, pese a que hay vacunas que ayudan en la prevención, sigue siendo una enfermedad que afecta a millones en todo el mundo. "Argentina no es la excepción. Tenemos una población en situación de vulnerabilidad en la que la incidencia es mucho mayor, no quiere decir que solo ocurre en esos lugares. Junto con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (Iner) “Emilio Coni" y desde hace dos años y medio con el doctor Juan Carlos Bosio, que dirige ese instituto en Santa Fe, encontramos puntos en los cuales podíamos trabajar en pos de la tuberculosis. Generamos muchos proyectos, conseguimos firmar un proyecto entre el Conicet y el Anlis para seguir trabajando y expandiendo a otros lugares del país para que puedan sumarse a este proceso", dio a conocer.