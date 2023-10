Conicet Santa Fe respalda la nueva ley de ciencia y técnica pero tiene dudas sobre su implementación

conicet santa fe milei ley (1).jpg

Por otra parte, señaló que la incertidumbre económica también afecta el desarrollo de sus trabajos e investigaciones: "Siempre podemos estar mejor, pero no estamos mal, en el sentido de no tenemos financiación. Hay dinero, no el que quisiéramos, pero es difícil ejecutarlo. Por ejemplo, este año hubo dos programas como son equipar ciencia y construir ciencia, los cuales fueron muy buenos, gracias a que hay una ley de financiamiento de ciencia y técnica que va incrementado de a 0,3 puntos el presupuesto para este ámbito hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032. Entonces, esos fondos están disponibles, el problema es ejecutarlos, porque te llega a un monto que no es el que previste porque hiciste una presentación hace seis meses atrás, tenés que pagarle al exterior en dólares y es monto ya no alcanza. La ejecución genera mucha presión, sobre todo con la inflación, el costo del dólar y la burocracia que hay que manejar".

Indicó que cuando un profesional presenta un proyecto con un determinado presupuesto, pero ese dinero es entregado un año o año y medio después, "un poco devaluado, porque los costos son otros". "Tenemos básicamente los problemas que tiene todo el mundo en un país con alta inflación. Financiación hay, no toda la que quisiéramos, pero no estamos tan mal tampoco", expresó Vecchietti.

La posibilidad de que de que el candidato a presidente de La Libertad Avanza llegue a la Casa Rosada le genera interrogantes al vicedirector del Conicet Santa Fe: "Esta ley trata de que las investigaciones en ciencia y técnica sean una política de Estado que trascienda los diferentes gobiernos, los cuales deberían tratar de apoyar y seguir. Entonces, eso se contradice con que Milei nos quiere cerrar. O sea, bienvenida la ley, además fue aprobada por unanimidad, no hubo ningún sector en contra. No sé cómo se va a aplicar con lo dicho por Milei. Es una duda que hasta hace algunos minutos me la estaba preguntando, cómo se va a ejecutar. Pero obviamente que sin esta ley estaríamos peor, por lo menos la tenemos".

"Negar el cambio climático es una de las cosas más oscuras que se te pueden ocurrir, porque está a la vista en un montón de aspectos. Los efectos ambientales de las acciones del hombre, si no se controlan, no se tratan de mejorar, nos va a llevar a la autodestrucción como sociedad. No podemos negarlo, hay que trabajarlo, no podemos seguir talando árboles, tirando glifosato al río ni contaminando las aguas, porque si lo seguimos haciendo estamos hipotecando el futuro de la humanidad", cerró.

