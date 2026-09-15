Santa Fe tuvo más inflación que el promedio nacional en agosto: cuánto subieron los precios

El IPC de Santa Fe aumentó 1,8% en agosto, por encima del 1,7% nacional. La provincia acumula una suba del 21,6% en lo que va del año y 34,2% en los últimos 12 meses.

La inflación volvió a mostrar comportamientos diferentes según la provincia durante agosto. Mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional medido por el Indec registró una suba del 1,7% , en Santa Fe el incremento alcanzó el 1,8% , de acuerdo con un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco a partir de los datos de los IPC provinciales.

De esta manera, Santa Fe se ubicó entre las seis jurisdicciones que tuvieron una inflación superior al promedio nacional durante agosto . El ranking fue encabezado por Neuquén, con 2,3% , seguida por Río Negro, con 2,1% , y Chaco, con 1,9% . Luego aparecieron Santa Fe, Tucumán y Córdoba , todas con una variación del 1,8%.

En tanto, CABA, Jujuy y San Luis registraron una inflación del 1,7%, igual al promedio nacional, mientras que Mendoza, con 1,5%, fue la única jurisdicción analizada que tuvo un incremento inferior al nivel general del país.

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Santa Fe, entre las provincias con mayor inflación acumulada

El desempeño de agosto también impactó en el acumulado de los primeros ocho meses del año. A nivel nacional, la inflación acumulada entre enero y agosto de 2026 llegó al 21,3%.

En Santa Fe, en cambio, el incremento acumulado alcanzó el 21,6%, por lo que la provincia se ubicó por encima del promedio nacional.

En el ranking elaborado por Politikon Chaco, Neuquén encabezó la inflación acumulada con 22,8%, seguida por Chaco (22%), Santa Fe (21,6%), CABA (21,5%) y Jujuy (21,4%). En el otro extremo se ubicó San Luis, con una variación acumulada del 18,7%.

El dato de Santa Fe también muestra una aceleración respecto del mismo período del año pasado, en línea con la tendencia observada en la mayoría de las jurisdicciones relevadas.

Qué rubros presionaron sobre los precios en Santa Fe

Entre los principales factores que explicaron el comportamiento de los precios en las provincias apareció Vivienda y servicios públicos, un rubro que tuvo una incidencia importante también en Santa Fe.

Según el informe, esta división registró en la provincia una suba del 2,4% durante agosto, por encima de la inflación general santafesina del 1,8%.

La presión de este rubro fue transversal entre las jurisdicciones relevadas. Las mayores variaciones se observaron en Chaco (3,6%), Mendoza (2,8%), CABA (2,6%), San Luis (2,6%), Córdoba (2,5%), Santa Fe (2,4%) y Neuquén (2,3%).

Otro de los sectores que mostró fuertes incrementos fue Educación. En este caso, el comportamiento fue más heterogéneo entre las provincias, aunque se registraron aumentos importantes en Neuquén, Jujuy, Mendoza, San Luis, Tucumán y Córdoba.

Por su parte, Alimentos y bebidas también ejerció presión sobre los precios, especialmente en algunas provincias del norte y la Patagonia. Los mayores incrementos se registraron en Neuquén (3%), Río Negro (2,7%), Chaco (2,6%) y Jujuy (2,5%).

Santa Fe tiene una inflación interanual superior a la nacional

Uno de los datos más relevantes para Santa Fe aparece al analizar la variación interanual de los precios. En agosto, el IPC nacional acumuló una suba del 33,5% interanual, apenas por debajo del registro del mes anterior. Santa Fe, sin embargo, se ubicó por encima de ese nivel, con una inflación interanual del 34,2%.

Así, Santa Fe quedó entre las cuatro provincias con mayor inflación interanual del país. El listado fue encabezado por Neuquén, con 36,2%, mientras que luego aparecieron Santa Fe y Chaco, ambas con 34,2%, y Tucumán, con 33,9%. En el extremo opuesto se ubicó Río Negro, con una variación interanual del 28,2%.

El dato nacional y las diferencias entre las mediciones

El IPC nacional aumentó 1,7% en agosto, lo que representó el menor ritmo de incremento desde junio de 2025. Sin embargo, el comportamiento de las mediciones provinciales mostró que una parte importante de los distritos relevados registró aumentos superiores al promedio nacional.

El informe de Politikon Chaco toma como referencia diez jurisdicciones que cuentan con mediciones propias de inflación. De ellas, seis superaron el resultado nacional en agosto.

La diferencia entre las mediciones provinciales y el indicador nacional también vuelve a poner en discusión la metodología utilizada por el Indec para medir la inflación, especialmente por los cuestionamientos vinculados con la actualización de la estructura de ponderaciones utilizada para elaborar el índice.

En ese sentido, un análisis de la consultora Equilibra había planteado que una medición con una estructura de consumo más actualizada podría haber arrojado una inflación mayor en agosto.