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De Londres a Santa Fe: la historia del esgrimista inglés que eligió representar a Argentina

Alec Brooke, esgrimista de 21 años nacido en Londres, debutó con la delegación argentina en espada masculina durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

16 de septiembre 2026 · 18:53hs
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De Londres a Santa Fe: la historia del esgrimista inglés que eligió representar a Argentina

Alec Brooke, esgrimista de 21 años nacido en Londres, debutó con la delegación argentina en espada masculina durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El formado en la Universidad de Princeton y egresado del Westminster School, decidió representar al país de su madre, Marissa.

Un inglés que eligió representar a Argentina en los Juegos Suramericanos

Tras un combate internacional, Domínguez notó que Brooke llevaba una remera de Lionel Messi debajo de la chaqueta de esgrima; al confirmar su filiación argentina, le propuso sumarse al equipo nacional. Para afianzar su vínculo con el país, en 2024 realizó un curso de Cultura y Lengua Argentina en la Universidad Torcuato Di Tella.

• LEER MÁS: Juegos Suramericanos: el remo cosechó dos medallas en la Laguna Setúbal

La incorporación de Brooke suma a un atleta de alto rendimiento que fue número uno en el ranking mundial cadete y siete en el junior bajo bandera británica. Brooke acumula oros en el Campeonato de la Commonwealth 2022 y en el Europeo Junior 2025, además del subcampeonato mundial junior 2024.

En Estados Unidos destacó en la Ivy League de la NCAA, donde obtuvo reconocimientos All-American durante tres años consecutivos mientras cursaba Economía, Matemáticas y Finanzas.

El deportista, fanático del West Ham United, prefirió no seguir el partido de su club en la Premier League para concentrarse en su debut en Santa Fe este martes 15 de septiembre. En la fase de grupos de la modalidad individual, registró una victoria frente al chileno Jorge Valderrama (5-1) y derrotas ante representantes de Colombia, Brasil, Paraguay y Panamá.

A pesar del saldo irregular, clasificó a la Tabla de 16, donde volverá a enfrentar al brasileño Nicolas Deguchi, buscando avanzar también en la competencia por equipos.

Santa Fe Juegos Suramericanos
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