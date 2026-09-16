Paritaria del transporte: UTA y empresarios vuelven a reunirse por los salarios de los choferes en Santa Fe

La reunión será este miércoles desde las 14, de manera virtual. El principal punto de discusión es la equiparación salarial con los trabajadores del AMBA. FATAP reclama mayores subsidios y advierte que las empresas del interior no pueden afrontar los retroactivos.

Este miércoles se realizará una nueva reunión de la paritaria del transporte de pasajeros entre representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y empresarios de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) .

El encuentro se desarrollará de manera virtual desde las 14 horas y estará centrado nuevamente en la situación salarial de los choferes de colectivos del interior del país , entre ellos los trabajadores del transporte urbano e interurbano de Santa Fe .

Uno de los principales reclamos de la UTA es avanzar hacia la equiparación de los salarios de los choferes santafesinos con los del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En ese distrito, el salario básico alcanzó los $1.707.175, una referencia que los trabajadores del interior buscan trasladar a sus respectivos convenios.

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El conflicto por los retroactivos

Desde FATAP sostienen que las empresas del interior no están en condiciones de afrontar los montos establecidos en el acuerdo salarial y reclaman una mayor asistencia económica de los gobiernos provinciales y municipales.

El empresario Gerardo Ingaramo explicó que el acuerdo firmado en julio generó una deuda que actualmente ronda los $750.000 por trabajador. Dentro de ese monto, precisó, se encuentra un retroactivo de aproximadamente $470.000 por empleado, que las empresas aseguran no poder afrontar con sus recursos actuales.

En ese marco, los empresarios plantean la necesidad de contar con mayores subsidios al transporte por parte de la Provincia y de los municipios para poder cumplir con las obligaciones salariales derivadas de la paritaria.

Asambleas y complicaciones en el servicio

El conflicto ya tuvo impacto en el funcionamiento del transporte público en Santa Fe. Durante los últimos días se realizaron asambleas en distintas líneas urbanas e interurbanas, lo que provocó interrupciones y demoras en el servicio.

Las medidas se desarrollaron mientras trabajadores y empresarios esperan una definición en la negociación salarial.