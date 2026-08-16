Continúa la campaña itinerante de vacunación en Santa Fe

El programa de vacunación continúa recorriendo para atender a población de riesgo y adultos mayores. Esta semana brindará atención en varios puntos de la ciudad

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña de vacunación itinerante que lleva adelante en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia . Está enfocada en adultos mayores y personas con factores de riesgo , quienes podrán recibir su correspondiente dosis contra la gripe y la neumonía.

También se realizará la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) , dirigida a embarazadas que se encuentren entre las semanas 32.ª y 36.ª de gestación , con el objetivo de fortalecer la inmunidad de los recién nacidos desde el primer día de vida anticipándose a la circulación del virus durante la temporada invernal.

Se incorporó la vacunación contra la tos convulsa o coqueluche

Además, el municipio incorporó la vacunación contra la tos convulsa o coqueluche, a través de la vacuna Triple Bacteriana (DPT y DTPa). Esta vacuna, que protege contra difteria, tétanos y tos convulsa, se aplica a partir de la semana 20.ª de gestación en cada embarazo, y actúa como protección temprana para el recién nacido. Asimismo, se podrán acercar todas aquellas personas que quieran completar su carné de vacunación.

El objetivo del programa impulsado por la Municipalidad, junto al Ministerio de Salud de la Provincia, es alcanzar al menos a 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar a 50% de los adultos menores de esa edad con factores de riesgo, en las zonas priorizadas.

Lugares que estará esta semana el dispositivo de #ModoVacuna

El martes 18 en la Vecinal Guadalupe Noreste ( Regimiento 12 de Infantería 069, esquina Italia ), de 13 a 17 .

en la Vecinal Guadalupe Noreste ( ), de . El miércoles 19 estará junto al dispositivo de #EcoCanje en la Vecinal Roque Saénz Peña (Juan de Garay 3998) , de 14 a 17 .

estará junto al dispositivo de #EcoCanje en la , de . El jueves 20 se ubicará en la Vecinal Facundo Quiroga (Pje. Almafuerte 7739), de 13 a 17.

se ubicará en la Por último, el viernes 21 estará situado en la Estación Mitre (Gral. López 3698), de 13.30 a 16.30, acompañando los festejos por el Mes de los Niños.

Quienes no puedan acercarse al dispositivo itinerante, podrán concurrir al centro de salud más cercano con su DNI, para controlar su carné y completar las dosis correspondientes. Para información y consultas comunicarse al 342 611 6585 (WhatsApp).