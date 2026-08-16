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Trámites digitales: cómo registrar o dar de baja la unión convivencial desde la app Mi Santa Fe y la web

La gestión pasa a ser 100% remota a través de plataformas digitales y audiencias virtuales. La medida busca agilizar un procedimiento que realizan más de 10.000 santafesinos al año, evitando traslados y trámites presenciales en el Registro Civil.

16 de agosto 2026 · 12:07hs
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Trámites digitales en Santa Fe: cómo registrar o dar de baja la unión convivencial desde la app Mi Santa Fe y la web

Trámites digitales en Santa Fe: cómo registrar o dar de baja la unión convivencial desde la app Mi Santa Fe y la web

La Provincia de Santa Fe continúa incorporando herramientas digitales para facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos. Entre los trámites que ya pueden realizarse de forma remota se encuentra el registro y el cese de la unión convivencial, disponible tanto en la aplicación Mi Santa Fe como en el sitio web oficial de la Provincia.

La medida se enmarca en el proceso de digitalización de la administración pública impulsado por el Gobierno Provincial, con el objetivo de simplificar las gestiones, reducir los tiempos de espera y evitar desplazamientos innecesarios para quienes viven lejos de una oficina del Registro Civil.

LEER MÁS: En Santa Fe, la unión convivencial se puede hacer virtual

Cada año, en promedio, más de 10.000 santafesinos realizan el trámite de unión convivencial. Con la modalidad digital, ya no es necesario solicitar permisos laborales o trasladarse hasta otra localidad para iniciar el procedimiento, ya que gran parte de la gestión puede completarse desde cualquier lugar con acceso a internet.

Cómo realizar el trámite

Para registrar una unión convivencial, los interesados deben ingresar a la aplicación Mi Santa Fe o al portal oficial del Gobierno Provincial y buscar la opción “Unión convivencial: registrar la unión entre dos personas”. Luego deberán iniciar sesión con su usuario y contraseña, completar los formularios correspondientes y adjuntar la documentación requerida.

También deberán incorporar una declaración jurada firmada electrónicamente por ambos convivientes. Al tratarse de un documento digital, no es necesario imprimirlo.

Una vez verificada la documentación, los solicitantes recibirán un turno y un enlace para participar de una audiencia virtual. En esa instancia deberán conectarse ambos convivientes, exhibir su DNI físico para acreditar su identidad y contar con una adecuada conexión a internet e iluminación. Finalizada la audiencia, firmarán electrónicamente el acta y el Registro Civil formalizará la inscripción de la unión convivencial.

Registro del cese

La plataforma también permite gestionar el cese de una unión convivencial previamente inscripta en el Registro Civil de la Provincia de Santa Fe.

El trámite puede realizarse de común acuerdo entre ambas partes, mediante una audiencia virtual, o ser solicitado por uno solo de los convivientes cuando invoque alguna de las causales previstas por el Código Civil y Comercial de la Nación, acompañando la documentación que acredite la situación.

Para facilitar el uso de la plataforma, el Gobierno de Santa Fe puso a disposición un video instructivo con el paso a paso para completar el trámite. Además, la aplicación Mi Santa Fe puede descargarse gratuitamente tanto para dispositivos Android como para iPhone.

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