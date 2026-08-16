Ataque en manada y golpiza: los escalofriantes detalles del abuso contra un cadete en la Escuela Penitenciaria

La fiscal Jorgelina Moser Ferro confirmó que la víctima fue reducida en los vestuarios por siete compañeros tras un entrenamiento . Este martes mantendrá una entrevista personal con el joven y encabezará la audiencia imputativa donde prevé atribuir el delito de abuso sexual simple agravado.

Reducido por sus propios compañeros, sometido y atacado en manada. Golpeado en un vestuario e insultado. Un cadete del Servicio Penitenciario de Santa Fe fue víctima de una atroz golpiza y abuso sexual . Este martes será entrevistado por la fiscal del caso que imputará a siete personas por este hecho.

La víctima, un joven de 19 años, denunció el jueves que fue atacado por un grupo de siete compañeros de la Escuela Penitenciaria de Santa Fe , en el establecimiento de Blas Parera al 8800 en la capital provincial. La denuncia derivó en un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) y la detención de todos los apuntados en Santa Fe, Recreo y otras localidades de la zona centro de la provincia.

Las detenciones fueron solicitadas el viernes por la mañana por parte de la fiscal Jorgelina Moser Ferro.

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Cómo fue el ataque al cadete

Según el relato del joven de 19 años al equipo de salud mental de la PDI, la víctima regresaba de una práctica de esposamiento y defensa personal. Ingresó cerca de las 19 a un vestuario de la escuela y fue abordado por siete personas, todos estudiantes de primer año de la escuela.

"Uno lo sujetó de atrás, otro le toma los pies y entre todos comienza a manosear en la cola y el pene", contó Moser Ferro a La Capital. Acto seguido, la fiscal señaló que el grupo de los siete insultó y golpeó a la víctima: "Por suerte no sufrió lesiones de gravedad ya que una patada fue a la nuca. Sí tiene contusiones en la espalda".

Los atacantes, detalló Moser Ferro, fueron detenidos por otros tres cadetes que al ver la situación intercedieron en defensa de la víctima y aún sigue en investigación una presunta agresión por parte del grupo de los siete sobre uno de los tres involucrados. Además de la propia denuncia del joven de 19 años, los tres compañeros que salieron al rescate aportaron su testimonio con el que se avanzó en la investigación.

Todos los involucrados en este caso tiene entre 18 y 29 años, edad límite para ingresar a la Escuela de Penitenciarios de Santa Fe dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia.

Entrevista e imputación

El próximo martes la fiscal Moser Ferro tendrá una entrevista personal con la víctima y también llevará a audiencia imputativa a las siete personas detenidas. En primera instancia será por el delito de abuso sexual simple calificado por la participación de dos o más personas, que implica una pena de 3 a 10 años de prisión.

De todas formas, las direcciones de la Fiscalía General de Santa Fe instan a los fiscales a solicitar dos tercios de la pena máxima. Es decir, Moser Ferro podría pedir cerca de seis años de prisión en su acusación.

Mientras continúa la investigación, la fiscal aseguró a este medio que el abuso sexual simple no implica libidinosidad y remarcó que la víctima no expresó "algún tipo de conflicto previo" con sus victimarios. "Esto no fue una broma, es excesivo", adelantó Moser Ferro.

Siete detenidos

El viernes por la madrugada, Moser Ferro fue informada de la denuncia del joven cadete de 19 años. Rápidamente dictó una orden de restricción de acercamiento, pero con el correr de las horas encontró motivos suficientes para solicitar su detención.

Tras la denuncia, las personas involucradas fueron demorados, pero liberados. Además, los viernes suelen tener día libre por lo que regresaron a sus casas. Sin embargo, con el pedido de la fiscal entre las 10 y las 13 del viernes, todos fueron detenidos en sus viviendas.

Qué dijo el Ministerio de Justicia y Seguridad

El director provincial de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Rolando Galfrascoli, había confirmado que se trataba, según la denuncia, de un episodio protagonizado por siete compañeros de la misma promoción.

En ese momento, el funcionario explicó que la investigación se había iniciado bajo la figura de abuso sexual simple con circunstancias agravantes, aunque advirtió que la calificación podía modificarse a partir de los elementos que surgieran durante la investigación y de las evaluaciones realizadas a la víctima.

De acuerdo con la información brindada inicialmente por el Ministerio de Justicia y Seguridad, la investigación apunta por el momento a un único episodio, reciente y ocurrido dentro del establecimiento educativo.

Galfrascoli había señalado que no se descartaba que durante la investigación pudieran surgir elementos que lleven a indagar sobre la existencia de otros episodios anteriores que eventualmente no hayan sido denunciados.