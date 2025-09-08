Uno Santa Fe | Santa Fe | vacunación

Continúa la campaña de vacunación en las escuelas de la ciudad de Santa Fe

La campaña de vacunación de la Municipalidad de Santa Fe llega esta semana a las escuelas N.º 880 “Domingo Guzmán Silva”, N.º 1.413 “Monseñor Alfonso Durán”, N.º 1.258 “Simón Bolívar” y al Colegio Don Bosco

8 de septiembre 2025 · 09:28hs
La campaña de vacunación de Santa Fe sigue en las escuelas

La campaña de vacunación de Santa Fe sigue en las escuelas

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la nueva etapa de #ModoVacuna, la campaña itinerante en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia, y llegan a las escuelas primarias de la ciudad para completar la vacunación de estudiantes, reforzando la protección contra el sarampión, la rubéola, las paperas, la poliomielitis, la difteria, el VPH y la meningitis.

Esta vacunación es para prevenir enfermedades que estaban controladas

Esta estrategia busca cerrar la brecha generada por la baja de las coberturas en los últimos años y prevenir enfermedades que estaban controladas.

El objetivo es completar los esquemas de vacunación de niños en edad de ingreso escolar, y prevenir enfermedades como el sarampión, la rubéola, entre otras, en preadolescentes.

En ese sentido, esta semana la campaña de vacunación llegará a las siguientes escuelas:

  • Lunes 8: Escuela N° 1.413 “Monseñor Alfonso Durán” (Los Olmos 10300), de 11 a 14.30.
  • Martes 9: Escuela N° 1.258 “Simón Bolívar” (Islas Malvinas 3701), de 11 a 14.
  • Miércoles 10: Escuela Nº 880 “Domingo Guzmán Silva” (Regimiento 12 de Infantería 2049), de 11 a 14.
  • Viernes 12: Colegio Don Bosco (Estanislao Zeballos 3333), 11 a 14.

La campaña se dirige a dos grupos claves: por un lado, los chicos en edad de ingreso escolar (entre cinco y seis años), que recibirán refuerzos contra enfermedades como sarampión, rubéola, paperas, poliomielitis y difteria; y por otro, los preadolescentes de 11 años, a quienes se aplicarán vacunas como la del VPH –que previene ciertos tipos de cáncer–, la del meningococo y otros refuerzos esenciales en una etapa de mayor actividad social. Cada dosis no solo protege de forma individual, sino que también contribuye a la inmunidad colectiva, evitando brotes y fortaleciendo la salud comunitaria.

La jornada de vacunación ya pasó por la Escuela N.º 21 “Pedro De Vega” y la Escuela N.º 1.321 “Dr. Zapata Gollán” y se extenderá durante septiembre a las escuelas N.º 20 “Dr. Mariano Quiroga”, N.º 42 “General Gregorio Las Heras”, N.º 1.000 “Marcos Sastre” y N.º 3.144 “Nuestra Señora de Itatí”.

El recorrido prevé alcanzar 10 escuelas por mes y permitirá que la vacunación llegue directamente a las aulas, sin que las familias tengan que gestionar traslados o turnos, facilitando el acceso y cuidando a toda la comunidad escolar.

