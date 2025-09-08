Continúa la campaña de vacunación en las escuelas de la ciudad de Santa Fe

La campaña de vacunación de la Municipalidad de Santa Fe llega esta semana a las escuelas N.º 880 “Domingo Guzmán Silva”, N.º 1.413 “Monseñor Alfonso Durán”, N.º 1.258 “Simón Bolívar” y al Colegio Don Bosco

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la nueva etapa de #ModoVacuna , la campaña itinerante en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia, y llegan a las escuelas primarias de la ciudad para completar la vacunación de estudiantes , reforzando la protección contra el sarampión, la rubéola, las paperas, la poliomielitis, la difteria, el VPH y la meningitis.

Esta estrategia busca cerrar la brecha generada por la baja de las coberturas en los últimos años y prevenir enfermedades que estaban controladas.

El objetivo es completar los esquemas de vacunación de niños en edad de ingreso escolar, y prevenir enfermedades como el sarampión, la rubéola, entre otras, en preadolescentes.

En ese sentido, esta semana la campaña de vacunación llegará a las siguientes escuelas:

Lunes 8: Escuela N° 1.413 “Monseñor Alfonso Durán” (Los Olmos 10300), de 11 a 14.30.

Martes 9: Escuela N° 1.258 “Simón Bolívar” (Islas Malvinas 3701), de 11 a 14.

Miércoles 10: Escuela Nº 880 “Domingo Guzmán Silva” (Regimiento 12 de Infantería 2049), de 11 a 14.

Viernes 12: Colegio Don Bosco (Estanislao Zeballos 3333), 11 a 14.

La campaña se dirige a dos grupos claves: por un lado, los chicos en edad de ingreso escolar (entre cinco y seis años), que recibirán refuerzos contra enfermedades como sarampión, rubéola, paperas, poliomielitis y difteria; y por otro, los preadolescentes de 11 años, a quienes se aplicarán vacunas como la del VPH –que previene ciertos tipos de cáncer–, la del meningococo y otros refuerzos esenciales en una etapa de mayor actividad social. Cada dosis no solo protege de forma individual, sino que también contribuye a la inmunidad colectiva, evitando brotes y fortaleciendo la salud comunitaria.

La jornada de vacunación ya pasó por la Escuela N.º 21 “Pedro De Vega” y la Escuela N.º 1.321 “Dr. Zapata Gollán” y se extenderá durante septiembre a las escuelas N.º 20 “Dr. Mariano Quiroga”, N.º 42 “General Gregorio Las Heras”, N.º 1.000 “Marcos Sastre” y N.º 3.144 “Nuestra Señora de Itatí”.

El recorrido prevé alcanzar 10 escuelas por mes y permitirá que la vacunación llegue directamente a las aulas, sin que las familias tengan que gestionar traslados o turnos, facilitando el acceso y cuidando a toda la comunidad escolar.