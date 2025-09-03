Comenzó una campaña inédita de vacunación en las escuelas de la ciudad de Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe y el Ministerio de Salud provincial iniciaron la iniciativa #ModoVacuna, que llevará inmunización gratuita directamente a las escuelas para completar los esquemas de vacunación de niños y preadolescentes, reforzando la protección contra enfermedades prevenibles.

Lanzan una campaña inédita de vacunación en las escuelas de la ciudad de Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe, junto al Ministerio de Salud de la Provincia , lanzó una campaña inédita de vacunación en las escuelas de la ciudad, en el marco de la iniciativa #ModoVacuna . La estrategia busca completar los esquemas de vacunación de niños y niñas en edad de ingreso escolar y de preadolescentes, previniendo enfermedades como sarampión, rubéola, paperas, poliomielitis, difteria, VPH y meningitis .

El intendente Juan Pablo Poletti participó del inicio de la campaña en la Escuela N° 1321 “Dr. Zapata Gollán” , donde 49 niños y niñas recibieron las dosis correspondientes. “ Estamos convencidos que las vacunas salvan vidas. Llevamos la Municipalidad al territorio, articulando los ámbitos de salud y educación en conjunto con las secretarías y ministerios de la Provincia ”, afirmó Poletti.

El jefe comunal destacó la importancia de replicar la estrategia que antes permitía vacunar a todos los estudiantes directamente en las escuelas. “Quisimos volver a la vieja etapa en donde se vacunaba a todos los chicos de las escuelas, queremos que puedan completar sus calendarios de vacunación y no esperar”, agregó.

Constanza Ramos, directora de Atención Primaria en Salud del municipio, explicó cómo se prepara y organiza la campaña: “Nos ponemos en contacto con las escuelas, pedimos padrones y vemos qué vacunas les faltan a los niños. Mandamos una autorización a los padres, madres o tutores, y luego fijamos la fecha para vacunar. Ningún niño se vacuna sin autorización”.

Ramos resaltó que hasta ahora no hubo resistencia por parte de las familias y que, de ser necesario, se ofrecen charlas informativas previas para garantizar que los adultos a cargo estén conformes.

La campaña se dirige a dos grupos clave:

Niños y niñas de 5 a 6 años : recibirán refuerzos contra sarampión, rubéola, paperas, poliomielitis y difteria .

Preadolescentes de 11 años: recibirán vacunas como la del VPH, que previene ciertos tipos de cáncer, la del meningococo y otros refuerzos esenciales.

Cada dosis no solo protege de manera individual, sino que también contribuye a la inmunidad colectiva, evitando brotes y fortaleciendo la salud comunitaria. “Nuestro objetivo es alcanzar una cobertura óptima para la ciudad. Queremos que todos los niños puedan inocularse”, cerró Ramos.

La jornada de vacunación se extenderá durante septiembre a diversas escuelas de la ciudad, incluyendo Escuelas N°880, 1413, Colegio Don Bosco, N°20, N°42, N°1000, N°1258 y N°3144, alcanzando 10 escuelas por mes. La estrategia permite que la vacunación llegue directamente a las aulas, sin que las familias tengan que gestionar traslados o turnos, facilitando el acceso y cuidando a toda la comunidad escolar.