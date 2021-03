El reporte epidemiológico del Ministerio de Salud de la provincia, vino este domingo con un dato alentador: no se registraron fallecimientos por coronavirus, algo que no sucedía desde agosto. Además, en cuanto a la cantidad de contagios reportados, hoy la ciudad de Santa Fe registró 17, cerrando entonces la semana con un total de 214 contagios, lejos de los picos de 300 casos diarios que se registraron en setiembre. Más allá de que los domingos suelen ser con reportes a la baja, el de este domingo va en línea con la tendencia de las últimas semanas y se agrega el detalle singular de que no se produjeron decesos.