Corte Suprema de Justicia de Santa Fe: buscan apurar en Legislatura los pliegos para completar la renovación

La renovación de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe lanzado por el gobierno provincial en el discurso de asunción de Maximiliano Pullaro tendrá una semana decisiva en la Legislatura de Santa Fe.

El proceso de renovación de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe l anzado por el gobierno provincial en el discurso de asunción de Maximiliano Pullaro tendrá una semana decisiva en la Legislatura de Santa Fe. El cronograma prevé audiencias públicas, reuniones de la comisión de Acuerdos y la posible votación de pliegos.

Estos pliegos fueron enviados por el gobernador Maximiliano Pullaro para reemplazar a los tres jueces de más de 75 años que siguen en el tribunal, Eduardo Spuler, que ya presentó la renuncia a septiembre, más Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco, que la anunciaron verbalmente pero aún no la formalizaron.

La Asamblea Legislativa en la que se definirá la cuestión se realizaría el jueves.

Para el miércoles 25 se convocó a una audiencia pública en el recinto de la Cámara de Diputados. El mecanismo permitirá que ciudadanos y organizaciones presenten observaciones o preguntas sobre los postulantes, en un proceso que busca dar mayor transparencia y legitimidad a la designación de jueces del tribunal superior.

La definición sobre los nuevos ministros no solo modificará la integración inmediata de la Corte, sino que forma parte de un objetivo político más amplio del gobierno provincial: completar el recambio del tribunal en el marco de la reforma institucional impulsada desde la Casa Gris.

Los postulantes para la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Los postulantes que ahora afrontan el escrutinio en la Legislatura provincial son Aldo Mario Alurralde, juez federal con amplia trayectoria en el fuero federal de Reconquista; Diego Luis Maciel, abogado con una larga carrera en la gestión y la administración legislativa, actualmente secretario administrativo de la Cámara de Senadores santafesina; y Jorgelina Mabel Genghini, abogada rosarina que se desempeña como jueza municipal de Faltas y tiene participación activa en organismos de la abogacía organizada.

El proceso de renovación del máximo tribunal se inscribe en un cambio más amplio del sistema judicial santafesino y en la nueva Constitución provincial, que fijó un límite de edad para los jueces y estableció que la Corte tenga siete integrantes. En ese contexto, 2026 aparece como el año clave para concretar la salida de ministros históricos y la designación de nuevas figuras.

Audiencias públicas

La presidenta de la comisión de Acuerdos, Lionella Cattalini, convocó a la ciudadanía a participar del proceso y remarcó que la integración de la Corte debe resolverse con debate público y control social. Tras la audiencia, la Legislatura quedará en condiciones de avanzar con la votación de los pliegos, que podría producirse en los días siguientes si se alcanzan los consensos necesarios.

La discusión en torno a los candidatos se suma a otros temas judiciales y políticos que la Legislatura viene tratando en extraordinarias, en una agenda que combina definiciones institucionales, internas partidarias y negociaciones entre oficialismo y oposición.

La renovación de la Corte se da en paralelo a la implementación de la reforma constitucional y a una reconfiguración del mapa de poder en la provincia. Para el gobierno de Pullaro, el recambio del máximo tribunal es una pieza central de su proyecto institucional; para la oposición, en cambio, el proceso exige garantías de transparencia y equilibrio político.

Con la audiencia pública y las posibles votaciones a la vista, la Legislatura santafesina afronta días decisivos para definir quiénes integrarán la Corte Suprema en una etapa de fuerte renovación institucional en la provincia.