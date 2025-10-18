La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reformas en subestación, retiro de línea, tendido de preensamblado y mantenimiento de subestación, interrumpirá el servicio este sábado 18 y domingo 19 en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAUCE VIEJO Y ARROYO LEYES
Cortes programados por EPE para este fin de semana
Corresponden al sábado 18 y domingo 19 de octubre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Arroyo Leyes
SÁBADO 18
SANTA FE
• 7 a 14 en la zona de: Bulevar Gálvez, Chacabuco, Vélez Sarsfield y Lavalle
• 8 a 9 en la zona de:
-Junín, Obispo Gelabert, San Jerónimo y San Martín
-Juan del Campillo, Pedro Díaz Colodrero, Vélez Sarsfield y avenida 7 Jefe
• 8 a 10 en la zona de: Risso, Regimiento 12 de Infantería, 9 de Julio y Aristóbulo del Valle
SANTO TOMÉ
• 9 a 10 en la zona de: Obispo Gelabert, Sargento Cabral, Centenario e Iriondo
SAUCE VIEJO
• 9 a 13 en la zona de: RN11, Quintana, Derqui y Juárez Celman
ARROYO LEYES
• 8.30 a 10.30 en la zona de: RP1, Calle 18, calle 10 y Santa Rosa
• 9.30 a 11.30 en la zona de: RP1 , entre calle 20 y calle 30 hacia ambos lados de la ruta
DOMINGO 19
SANTA FE
• 8 a 12 en la zona de: Salta, Corrientes, San Martín y avenida 27 de febrero
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
