Cortes programados por EPE para este fin de semana

Corresponden al sábado 18 y domingo 19 de octubre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Arroyo Leyes

18 de octubre 2025 · 08:20hs
Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reformas en subestación, retiro de línea, tendido de preensamblado y mantenimiento de subestación, interrumpirá el servicio este sábado 18 y domingo 19 en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAUCE VIEJO Y ARROYO LEYES

SÁBADO 18

SANTA FE

• 7 a 14 en la zona de: Bulevar Gálvez, Chacabuco, Vélez Sarsfield y Lavalle

• 8 a 9 en la zona de:

-Junín, Obispo Gelabert, San Jerónimo y San Martín

-Juan del Campillo, Pedro Díaz Colodrero, Vélez Sarsfield y avenida 7 Jefe

• 8 a 10 en la zona de: Risso, Regimiento 12 de Infantería, 9 de Julio y Aristóbulo del Valle

SANTO TOMÉ

• 9 a 10 en la zona de: Obispo Gelabert, Sargento Cabral, Centenario e Iriondo

SAUCE VIEJO

• 9 a 13 en la zona de: RN11, Quintana, Derqui y Juárez Celman

ARROYO LEYES

• 8.30 a 10.30 en la zona de: RP1, Calle 18, calle 10 y Santa Rosa

• 9.30 a 11.30 en la zona de: RP1 , entre calle 20 y calle 30 hacia ambos lados de la ruta

DOMINGO 19

SANTA FE

• 8 a 12 en la zona de: Salta, Corrientes, San Martín y avenida 27 de febrero

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Santo Tomé Sauce Viejo
