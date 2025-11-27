La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reemplazo de conductores, maniobras de reconfiguración, mantenimiento y reformas en subestación interrumpirá el servicio este jueves 27 de noviembre en SSANTA FE, SANTO TOMÉ Y SAUCE VIEJO
Cortes programados por EPE para este jueves
Corresponden al jueves 27 de noviembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo
SANTA FE
• 8 a 10 en la zona de:
- RP1, Mocoreta, Corondás, Guaraníes (Colastiné Norte)
- Teniente Loza, Doldan, avenida Santa Fe y Rosatti
- avenida Galicia, Obispo Príncipe, Hernandarias y Lavalle
- JJ Paso, doctor Zavalla, Uruguay y Saavedra
- San Lorenzo, Crespo, Vera y 4 de enero
• 8 a 12 en la zona de:
- Jujuy, Loyola, 4 de enero y 1 de mayo
- avenida Circunvalación, Entre Ríos, Arenales y Doctor Zavalla
• 9 a 12 en la zona de: Blas Parera, Florencio Fernández, Beruti y Piedrabuena
• 11 a 13 en la zona de:
- Lisandro de La Torre, Gaboto, Moreno y Juan Diaz de Solís
- Callejón Roca, La Pampa, Bernardo de Irigoyen y Lehmann
- Blas Parera, Diaz de Andino, Combatientes de Malvinas y Crespo
• 11 a 15 en la zona de: Pavón, Padre Genesio, Ignacio Crespo y Grandoli
• 14 a 16 en la zona de: Facundo Quiroga, Malvinas Argentinas, Carrasco y Cafferata
• 14 a 17 en la zona de: Blas Parera, Padre Genesio, Obispo Boneo y Europa
SANTO TOMÉ
• 9 a 11 en la zona de: Complejo habitacional La Tatenguita, completo
SAUCE VIEJO
• 11 a 14 en la zona de: RN 11, entre Uspallata y French hacia ambos lados de la ruta
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso