Cortes programados por EPE para este jueves

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reemplazo de conductores, maniobras de reconfiguración, mantenimiento y reformas en subestación i nterrumpirá el servicio este jueves 27 de noviembre en SSANTA FE, SANTO TOMÉ Y SAUCE VIEJO

• 8 a 10 en la zona de:

- RP1, Mocoreta, Corondás, Guaraníes (Colastiné Norte)

- Teniente Loza, Doldan, avenida Santa Fe y Rosatti

- avenida Galicia, Obispo Príncipe, Hernandarias y Lavalle

- JJ Paso, doctor Zavalla, Uruguay y Saavedra

- San Lorenzo, Crespo, Vera y 4 de enero

• 8 a 12 en la zona de:

- Jujuy, Loyola, 4 de enero y 1 de mayo

- avenida Circunvalación, Entre Ríos, Arenales y Doctor Zavalla

• 9 a 12 en la zona de: Blas Parera, Florencio Fernández, Beruti y Piedrabuena

• 11 a 13 en la zona de:

- Lisandro de La Torre, Gaboto, Moreno y Juan Diaz de Solís

- Callejón Roca, La Pampa, Bernardo de Irigoyen y Lehmann

- Blas Parera, Diaz de Andino, Combatientes de Malvinas y Crespo

• 11 a 15 en la zona de: Pavón, Padre Genesio, Ignacio Crespo y Grandoli

• 14 a 16 en la zona de: Facundo Quiroga, Malvinas Argentinas, Carrasco y Cafferata

• 14 a 17 en la zona de: Blas Parera, Padre Genesio, Obispo Boneo y Europa

SANTO TOMÉ

• 9 a 11 en la zona de: Complejo habitacional La Tatenguita, completo

SAUCE VIEJO

• 11 a 14 en la zona de: RN 11, entre Uspallata y French hacia ambos lados de la ruta

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

