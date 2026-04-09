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Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 9 de abril en distintos sectores de la ciudad de en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo, San José del Rincón y Arroyo Leyes

9 de abril 2026 · 07:26hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reemplazo de conductores, reemplazo de postes, despeje de electroductos, mantenimiento de subestación, mantenimiento, reformas en subestación, despeje de electroductos interrumpirá el servicio este jueves 9 de abril en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAUCE VIEJO, SAN JOSÉ DEL RINCÓN Y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 7.30 a 9.30 en la zona de:

- bulevar Gálvez, Mitre, Ituzaingó y Necochea

- Huergo, Gorostiaga, San Lorenzo y Doctor Zavalla

- Francia, Amenábar, Uruguay y avenida Freyre

• 8 a 10 en la zona de: Castelli, Boneo, Blas Parera y Estrada

• 8 a 12 en la zona de: RN 168 entre club de Velocidad y Resistencia e ingreso al túnel Subfluvial

• 8.30 a 11.30 en a zona de: Larrea, Berutti, Diagonal Santa Fe y Chiclana

• 9 a 11 en la zona de: Padre Genesio, Regimiento 12 de Infantería, Aguado y Europa

• 9 a 13 en la zona de: Alberti, Ayacucho, Pasaje Vías y Aavenida Peñaloza

• 9.30 a 11.30 en la zona de:

- Teniente Loza, Chaco, Fray de Aroca y Ponce de León

- Risso, 9 de Julio, Javier de la Rosa y Urquiza

- Callejón El Sable, Callejón Roca, Las Heras y 25 de Mayo

• 11.30 a 13.30 en la zona de:

- J.P. López, Rivadavia, Castelli y San Martín

- Gorriti, Berutti, Cafferata y Arzeno

SANTO TOMÉ

• 8 a 11 en la zona de: Colectora sur de autopista Santa Fe- Rosario, zona ingreso a La Tatenguita

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 7.30 a 10.30 en la zona de: San Martín, Juan de Garay, Inés Álvarez y Seguí

• 10 a 12 en la zona de: RP1, Bonsembiante, Santa Rosa y Las Colmenas

SAUCE VIEJO

•10.30 a 12.30 en la zona de: Aromos, Almirante Brown, Las Camelias y Margaritas

ARROYO LEYES

• 12 a 14 en la zona de: RP 1, calle 72, calle 76 y calle 59

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Santo Tomé Sauce Viejo San José del Rincón
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