Santa Fe: jueves soleado y anticipo de un fin de semana mayormente estable El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días 9 de abril 2026 · 07:54hs

José Busiemi

El comienzo de este jueves en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada soleada, algunas nubes y una temperatura de 16° a las 7.30 de la mañana, con una máxima prevista de 25°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa el aporte de aire frío en todos los niveles de la troposfera, provenientes en general desde el sur/suroeste del continente. Esta situación debería permitir en nuestra región, que las condiciones se mantengan estables, con cielo mayormente despejado manteniendo alguna nubosidad por momentos producto de las reconfiguraciones de las masas de aire a lo largo de los días. Respecto de las temperaturas si bien no presentan una variación muy importante, se espera una suave tendencia en ascenso, sobre todo de las máximas con el correr de los días.

Viernes con cielo despejado, o con leve nubosidad. Condiciones estables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas, sobre todo en zonas rurales. Temperaturas con poco cambio: mínima 13º y máxima 24º. Vientos leves predominando del sector este/noreste, rotando al noreste por momentos e incrementando levemente su intensidad.

En tanto para el fin de semana se espera un sábado con cielo parcialmente nublado a nublado, con algunos mejoramientos temporales. Condiciones estables a relativamente estables con muy baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas durante la tarde. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 14º y suave descenso de las máximas, 22º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste, rotando al nor/noreste por momentos. Por último, domingo con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos. Condiciones estables y temperaturas en suave descenso de las mínimas, 13º y suave ascenso de las máximas, 25º. Vientos leves predominando del sector este, rotando al este/noreste por momentos. • LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe