Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe: jueves soleado y anticipo de un fin de semana mayormente estable

El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días

9 de abril 2026 · 07:54hs
Santa Fe: jueves soleado y anticipo de un fin de semana mayormente estable

José Busiemi

El comienzo de este jueves en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada soleada, algunas nubes y una temperatura de 16° a las 7.30 de la mañana, con una máxima prevista de 25°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa el aporte de aire frío en todos los niveles de la troposfera, provenientes en general desde el sur/suroeste del continente. Esta situación debería permitir en nuestra región, que las condiciones se mantengan estables, con cielo mayormente despejado manteniendo alguna nubosidad por momentos producto de las reconfiguraciones de las masas de aire a lo largo de los días. Respecto de las temperaturas si bien no presentan una variación muy importante, se espera una suave tendencia en ascenso, sobre todo de las máximas con el correr de los días.

Viernes con cielo despejado, o con leve nubosidad. Condiciones estables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas, sobre todo en zonas rurales. Temperaturas con poco cambio: mínima 13º y máxima 24º. Vientos leves predominando del sector este/noreste, rotando al noreste por momentos e incrementando levemente su intensidad.

En tanto para el fin de semana se espera un sábado con cielo parcialmente nublado a nublado, con algunos mejoramientos temporales. Condiciones estables a relativamente estables con muy baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas durante la tarde. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 14º y suave descenso de las máximas, 22º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste, rotando al nor/noreste por momentos.

Por último, domingo con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos. Condiciones estables y temperaturas en suave descenso de las mínimas, 13º y suave ascenso de las máximas, 25º. Vientos leves predominando del sector este, rotando al este/noreste por momentos.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

Santa Fe jueves fin de semana
Noticias relacionadas
Alan Lez, el pulso de la escena, llega a Santa Fe

Alan Lez, el pulso de la escena, llega a Santa Fe

comercio santafesino: seis de cada diez negocios no lograron ganarle a la inflacion en marzo

Comercio santafesino: seis de cada diez negocios no lograron ganarle a la inflación en marzo

servicio de colectivos en la ciudad de santa fe: empresarios anticipan un posible paro este jueves

Servicio de colectivos en la ciudad de Santa Fe: empresarios anticipan un posible paro este jueves

pronostico extendido en santa fe: dias soleados y leve descenso el fin de semana

Pronóstico extendido en Santa Fe: días soleados y leve descenso el fin de semana

Lo último

Todo vacante en el Quini 6: el domingo se pone en juego un pozo megamillonario

Todo vacante en el Quini 6: el domingo se pone en juego un pozo megamillonario

Trapitos: la Iglesia se metió de lleno en la polémica y rechaza su prohibición

Trapitos: la Iglesia se metió de lleno en la polémica y rechaza su prohibición

Santa Fe: jueves soleado y anticipo de un fin de semana mayormente estable

Santa Fe: jueves soleado y anticipo de un fin de semana mayormente estable

Último Momento
Todo vacante en el Quini 6: el domingo se pone en juego un pozo megamillonario

Todo vacante en el Quini 6: el domingo se pone en juego un pozo megamillonario

Trapitos: la Iglesia se metió de lleno en la polémica y rechaza su prohibición

Trapitos: la Iglesia se metió de lleno en la polémica y rechaza su prohibición

Santa Fe: jueves soleado y anticipo de un fin de semana mayormente estable

Santa Fe: jueves soleado y anticipo de un fin de semana mayormente estable

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados por EPE para este jueves

Ovación
Galván tiró la bomba y reveló que Unión quiso evitar descender ante Colón en 2013

Galván tiró la bomba y reveló que Unión quiso evitar descender ante Colón en 2013

Motta palpitó la visita a Colón: Buscaremos sacarle el protagonismo y adueñarnos del juego

Motta palpitó la visita a Colón: "Buscaremos sacarle el protagonismo y adueñarnos del juego"

La Liga Profesional destacó a Estigarribia por su penal ante Riestra

La Liga Profesional destacó a Estigarribia por su penal ante Riestra

El Pulga habló sobre su salida de Colón y el partido despedida

El Pulga habló sobre su salida de Colón y el partido despedida

Unión, protagonista en ataque: segundo equipo que más genera en la Liga Profesional

Unión, protagonista en ataque: segundo equipo que más genera en la Liga Profesional

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Llega a Tribus Cerati Infinito: el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

Llega a Tribus "Cerati Infinito": el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90s y 00s

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90's y 00's

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe