La Liga Profesional destacó a Estigarribia en Unión por su penal ante Riestra

La tiro de Marcelo Estigarribia en el triunfo de Unión ante Riestra fue elegido como el Penal Destacado de la fecha 13 y significó, además, el fin de su sequía

La Liga Profesional puso el foco en Marcelo Estigarribia tras la disputa de la fecha 13 del Torneo Apertura. A través de sus redes sociales, eligió la definición del delantero de Unión como el Penal Destacado , en el triunfo 2-0 frente a Deportivo Riestra .

El tanto llegó en el estadio 15 de Abril y no solo sirvió para encaminar el resultado, sino también para cortar una racha adversa. El atacante volvió a convertir después de varios partidos y eso le permitió recuperar confianza en un momento clave del campeonato.

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Más allá de su aporte táctico y el desgaste que realiza para el equipo, el delantero vive del gol y venía con la pólvora mojada. Por eso, la conquista ante Riestra aparece como un envión anímico importante para lo que viene, en un Unión que pelea por seguir en zona de playoffs.

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El reconocimiento de la Liga Profesional llega como un mimo extra. Un gesto que resalta la calidad de la ejecución y que, al mismo tiempo, refuerza la expectativa de que Estigarribia pueda sostener la racha y transformarse en una pieza determinante en la recta final del Apertura.

El reconocimiento de la LPF a Marcelo Estigarribia en Unión