Unión, protagonista en ataque: segundo equipo que más genera en la Liga Profesional

Unión se posiciona como uno de los equipos más incisivos del fútbol argentino. Solo River lo supera en remates, según un informe de Data Moroni.

Unión se consolida como uno de los equipos más ofensivos de la Liga Profesional. De acuerdo al informe difundido por Data Moroni en X, el equipo rojiblanco acumula 182 remates, ubicándose como el segundo conjunto que más genera en el torneo, solo por detrás de River, que lidera con 192.

El podio lo completa Estudiantes de La Plata con 157, marcando una clara diferencia entre los equipos que logran imponer volumen de juego en campo rival y el resto. En el otro extremo aparecen Central Córdoba (87), San Lorenzo (103) y Barracas Central (105), como los que menos producen.

Generar no siempre es convertir

Sin embargo, los números también exponen una realidad clave: más remates no garantizan más goles. River, por ejemplo, lidera ampliamente en generación, pero necesita 11,3 disparos para convertir un gol, lo que evidencia cierta falta de eficacia.

Unión festejo Marcelo Estigarribia Marcelo Estigarribia viene de romper la mala racha goleadora en Unión al abrir la victoria ante Deportivo Riestra. UNO Santa Fe | José Busiemi

En contrapartida, equipos con menor volumen logran mejores resultados en la red. Independiente Rivadavia, con 152 remates, ya convirtió 20 goles, mostrando una relación mucho más eficiente entre producción y concreción.

El mapa de la efectividad ofensiva

El informe también detalla distintos perfiles de equipos en función de su eficacia:

-Efectivos con poco: Defensa y Justicia suma 110 remates y 15 goles, optimizando cada llegada.

-Efectivos con volumen: Independiente Rivadavia combina cantidad y precisión (152 remates, 20 goles).

-Dominantes sin contundencia: River genera mucho, pero no siempre traduce en goles.

-Ineficientes: Aldosivi, Riestra y Estudiantes RC necesitan más de 38 remates para convertir y apenas suman 3 goles.

En cuanto al ranking de efectividad, Lanús y Defensa y Justicia lideran con 7,3 remates por gol, seguidos por Independiente Rivadavia con 7,6.

La otra cara: la solidez defensiva

El análisis también pone el foco en el rendimiento sin pelota. Allí, Argentinos Juniors se destaca por permitir apenas 95 remates y recibir solo 7 goles. En cambio, Barracas Central, pese a ser el más exigido (162 remates recibidos), mantiene números aceptables en goles en contra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DataMoroni/status/2041592009841143931&partner=&hide_thread=false Remates realizados | LPF 2026 — Fecha 12



Los que más generan:

River Plate → 192

Unión → 182

Estudiantes → 157



Los que menos generan:

Central Córdoba → 87

Barracas Central → 105

San Lorenzo → 103



Más remates no garantiza más goles.

River lidera… pic.twitter.com/RCiHmZithh — DataMoroni (@DataMoroni) April 7, 2026

Entre los más vulnerables aparecen Atlético Tucumán, al que le convierten con facilidad, y Newell’s, que combina alta exposición con baja respuesta defensiva.

LEER MÁS: Unión, entre urgencias económicas y decisiones clave: dos contratos que llegan a su fin

El podio de solidez lo encabezan Estudiantes (18,3 remates por gol recibido), seguido por Platense (17,3) y Vélez (16,6).

Unión, volumen que ilusiona

En este contexto, Unión aparece como un equipo que genera mucho y sostiene protagonismo, una base fundamental para aspirar a pelear arriba. El desafío ahora pasa por mejorar la eficacia en los metros finales, un aspecto que puede marcar la diferencia entre ser protagonista o candidato.

El Tatengue ya demostró que puede imponerse desde el juego. El próximo paso será transformar ese volumen en goles.