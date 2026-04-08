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Motta palpitó la visita a Colón: "Buscaremos sacarle el protagonismo y adueñarnos del juego"

El DT de Racing de Córdoba, Pablo Motta, aseguró que ya definió el plan para enfrentar a Colón: "Ya tenemos el plan de juego para traernos un buen resultado"

Ovación

Por Ovación

8 de abril 2026 · 16:28hs
Motta palpitó la visita a Colón: Buscaremos sacarle el protagonismo y adueñarnos del juego

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En la antesala del duelo frente a Colón, el entrenador de Racing de Córdoba, Pablo Motta, analizó el presente y anticipó un encuentro exigente en el Brigadier López por la fecha 9 de la zona A de la Primera Nacional.

El DT hizo hincapié en la necesidad de corregir aspectos tras la última presentación, aunque dejó en claro que el foco ya está puesto en el compromiso del domingo, en charla con el espacio La Mesa del Fútbol. “Sin dudas que hay cosas a mejorar. El gol tempranero el otro día influyó (en la derrota de local ante Ciudad Bolívar), pero después equivocamos los caminos. Ya lo hablamos y ahora pensando en el gran partido que tendremos el domingo. Ya tenemos el plan de juego para traernos un buen resultado”, sostuvo.

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Un partido con mucha fricción entre Colón y Racing de Córdoba

Motta también se refirió a lo que imagina desde lo táctico frente al conjunto sabalero. El entrenador remarcó las virtudes del rival y anticipó un planteo con la intención de disputar el protagonismo.

“Esperamos un partido durísimo, como todos los de la categoría. Sabemos que de mitad de cancha para arriba tienen jugadores muy dinámicos, de buen pie y juego. Así que trataremos de quitarles la pelota, sacarles el protagonismo que tienen de local y adueñarnos del juego”, explicó.

La palabra del DT de Racing de Córdoba

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