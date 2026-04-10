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La EPE alerta por estafas con falsos descuentos en la factura de luz dirigidas a jubilados

La EPE advirtió sobre engaños que ofrecen falsos descuentos en la factura de luz para robar datos personales

10 de abril 2026 · 10:01hs
La EPE alerta por estafas con falsos descuentos en la factura de luz dirigidas a jubilados

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La EPE alerta por estafas con falsos descuentos en la factura de luz dirigidas a jubilados

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) advirtió sobre la circulación de publicaciones engañosas en redes sociales y mensajes a través de WhatsApp y correo electrónico que buscan captar datos personales de los usuarios. La maniobra, que apunta especialmente a jubilados, ofrece supuestos beneficios o descuentos inexistentes en la factura del servicio eléctrico.

Según informó la empresa, en uno de los casos detectados se promociona un descuento del 50 % en la factura para jubilados del Banco Nación, mediante anuncios en redes sociales, principalmente en Facebook. A partir de esos contactos, los estafadores obtienen información personal para luego comunicarse con las víctimas y solicitar datos sensibles, como claves bancarias, con el objetivo de acceder a sus cuentas o tomar control de sus dispositivos.

Desde la EPE aclararon que este tipo de mensajes es falso y remarcaron que la empresa no ofrece descuentos ni beneficios a través de redes sociales, correos electrónicos o aplicaciones de mensajería. Ante cualquier comunicación sospechosa, recomiendan verificar la información exclusivamente por canales oficiales o acudir a la oficina comercial más cercana.

Información confidencial: qué tener en cuenta

La empresa recordó que nunca solicita datos confidenciales —como contraseñas, números de tarjetas o información bancaria— por WhatsApp u otros medios digitales. En el caso de notificaciones por cortes programados, estas se realizan mediante mensajes automáticos a usuarios registrados en la Oficina Virtual, sin interacción ni pedidos de información.

Asimismo, aconsejan verificar la autenticidad de los correos electrónicos recibidos: las comunicaciones oficiales deben provenir de direcciones con dominio institucional (@epe.santafe.gov.ar). Cualquier variación en ese dominio puede ser un indicio de fraude.

Recomendaciones para evitar estafas

Desde la EPE se brindaron consejos clave para prevenir engaños:

  • Desconfiar de mensajes de contactos no agendados: la empresa no ofrece descuentos por WhatsApp.
  • No responder ni brindar datos personales ante comunicaciones sospechosas.
  • Verificar la identidad del remitente a través de canales oficiales.
  • No compartir información sensible como DNI, claves o cuentas bancarias.
  • Sospechar de ofertas poco creíbles, como descuentos excesivos.
  • Contactar directamente a la empresa ante cualquier duda.

Canales oficiales de contacto de la EPE

Los usuarios pueden comunicarse a través de:

estafas EPE Empresa Provincial de la Energía jubilados
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