La EPE advirtió sobre engaños que ofrecen falsos descuentos en la factura de luz para robar datos personales

La EPE alerta por estafas con falsos descuentos en la factura de luz dirigidas a jubilados

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) advirtió sobre la circulación de publicaciones engañosas en redes sociales y mensajes a través de WhatsApp y correo electrónico que buscan captar datos personales de los usuarios. La maniobra, que apunta especialmente a jubilados , ofrece supuestos beneficios o descuentos inexistentes en la factura del servicio eléctrico.

Según informó la empresa, en uno de los casos detectados se promociona un descuento del 50 % en la factura para jubilados del Banco Nación , mediante anuncios en redes sociales, principalmente en Facebook. A partir de esos contactos, los estafadores obtienen información personal para luego comunicarse con las víctimas y solicitar datos sensibles , como claves bancarias , con el objetivo de acceder a sus cuentas o tomar control de sus dispositivos.

Desde la EPE aclararon que este tipo de mensajes es falso y remarcaron que la empresa no ofrece descuentos ni beneficios a través de redes sociales, correos electrónicos o aplicaciones de mensajería. Ante cualquier comunicación sospechosa, recomiendan verificar la información exclusivamente por canales oficiales o acudir a la oficina comercial más cercana.

Información confidencial: qué tener en cuenta

La empresa recordó que nunca solicita datos confidenciales —como contraseñas, números de tarjetas o información bancaria— por WhatsApp u otros medios digitales. En el caso de notificaciones por cortes programados, estas se realizan mediante mensajes automáticos a usuarios registrados en la Oficina Virtual, sin interacción ni pedidos de información.

Asimismo, aconsejan verificar la autenticidad de los correos electrónicos recibidos: las comunicaciones oficiales deben provenir de direcciones con dominio institucional (@epe.santafe.gov.ar). Cualquier variación en ese dominio puede ser un indicio de fraude.

Recomendaciones para evitar estafas

Desde la EPE se brindaron consejos clave para prevenir engaños:

Desconfiar de mensajes de contactos no agendados : la empresa no ofrece descuentos por WhatsApp.

: la empresa no ofrece descuentos por WhatsApp. No responder ni brindar datos personales ante comunicaciones sospechosas.

ante comunicaciones sospechosas. Verificar la identidad del remitente a través de canales oficiales.

a través de canales oficiales. No compartir información sensible como DNI , claves o cuentas bancarias.

como , claves o cuentas bancarias. Sospechar de ofertas poco creíbles , como descuentos excesivos.

, como descuentos excesivos. Contactar directamente a la empresa ante cualquier duda.

Canales oficiales de contacto de la EPE

Los usuarios pueden comunicarse a través de: