Cortes programados por EPE para este lunes

Cortes programados para este lunes 13 de abril en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Arroyo Leyes

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este este lunes 13 de abril en SANTA FE, SANTO TOMÉ y ARROYO LEYES

-RN168, De la Salle, Callejón 3 y Soria (La Guardia) por reemplazo de poste

- avenida Blas Parera, Gorostiaga, Arenales y Lavaisse por reemplazo de poste

- Rivadavia, Llerena, Derqui y San Jerónimo por reemplazo de Conductores

• 8 a 10: Pavón, Azucuénaga, Ignacio Crespo y avenida Blas Parera por mantenimiento de Subestación

• 8:30 a 11:30: avenida General Paz, Marcial Candioti, Pedro Ferré y Padilla por reformas en Subestación

• 9 a 11:

- Entre Ríos, 3 de febrero, Solís y Hermanos Madeo por mantenimiento

- Alberdi, Iturraspe, Gutiérrez y Vélez Sarsfield por despeje de Electroductos

- Javier de la Rosa, Regimiento. 12 de Infantería, Bayo y avenida Blas Parera por mantenimiento de Subestación

• 9:30 a 11:30: avenida Blas Parera, Chaco, Malvinas Argentinas y Arzeno por reemplazo de postes

• 11:30 a 13:30: Teniente Loza, Chaco, Calderón y Menchaca por reemplazo de Conductores

• 13 a 15: avenida Alem, Remolcador Meteoro, Schweizer y Raquel Negro (Puerto de Santa Fe) por mantenimiento

SANTO TOMÉ

• 9 a 13: Derqui, Hernandarias, Belgrano y Falucho por maniobras de reconfiguración

ARROYO LEYES

• 9:30 a 11:30: Por Calle 90 entre RP 1 y el río por reemplazo de poste

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso