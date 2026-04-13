Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

Cortes programados para este lunes 13 de abril en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Arroyo Leyes

13 de abril 2026 · 06:25hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este lunes 13 de abril en SANTA FE, SANTO TOMÉ y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 7:30 a 9:30:

-RN168, De la Salle, Callejón 3 y Soria (La Guardia) por reemplazo de poste

- avenida Blas Parera, Gorostiaga, Arenales y Lavaisse por reemplazo de poste

- Rivadavia, Llerena, Derqui y San Jerónimo por reemplazo de Conductores

• 8 a 10: Pavón, Azucuénaga, Ignacio Crespo y avenida Blas Parera por mantenimiento de Subestación

• 8:30 a 11:30: avenida General Paz, Marcial Candioti, Pedro Ferré y Padilla por reformas en Subestación

• 9 a 11:

- Entre Ríos, 3 de febrero, Solís y Hermanos Madeo por mantenimiento

- Alberdi, Iturraspe, Gutiérrez y Vélez Sarsfield por despeje de Electroductos

- Javier de la Rosa, Regimiento. 12 de Infantería, Bayo y avenida Blas Parera por mantenimiento de Subestación

• 9:30 a 11:30: avenida Blas Parera, Chaco, Malvinas Argentinas y Arzeno por reemplazo de postes

• 11:30 a 13:30: Teniente Loza, Chaco, Calderón y Menchaca por reemplazo de Conductores

• 13 a 15: avenida Alem, Remolcador Meteoro, Schweizer y Raquel Negro (Puerto de Santa Fe) por mantenimiento

SANTO TOMÉ

• 9 a 13: Derqui, Hernandarias, Belgrano y Falucho por maniobras de reconfiguración

ARROYO LEYES

• 9:30 a 11:30: Por Calle 90 entre RP 1 y el río por reemplazo de poste

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Santo Tomé Arroyo Leyes
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Lo último

Murió Julio Ricardo, una voz histórica del periodismo deportivo argentino

Murió Julio Ricardo, una voz histórica del periodismo deportivo argentino

Unión pone la mira en Newells y Madelón realizará un solo cambio

Unión pone la mira en Newell's y Madelón realizará un solo cambio

Luego del triunfo, Colón pone el foco en la recuperación de algunos jugadores

Luego del triunfo, Colón pone el foco en la recuperación de algunos jugadores

Último Momento
Murió Julio Ricardo, una voz histórica del periodismo deportivo argentino

Murió Julio Ricardo, una voz histórica del periodismo deportivo argentino

Unión pone la mira en Newells y Madelón realizará un solo cambio

Unión pone la mira en Newell's y Madelón realizará un solo cambio

Luego del triunfo, Colón pone el foco en la recuperación de algunos jugadores

Luego del triunfo, Colón pone el foco en la recuperación de algunos jugadores

Nuevo Puente Carretero: comenzaron las intervenciones en la cabecera Santo Tomé

Nuevo Puente Carretero: comenzaron las intervenciones en la cabecera Santo Tomé

Tobías Reyes sufrió una dura derrota ante el filipino Fajardo

Tobías Reyes sufrió una dura derrota ante el filipino Fajardo

Ovación
El Rey Balbuena tuvo un buen debut como rentado en el Centro Gallego

El Rey Balbuena tuvo un buen debut como rentado en el Centro Gallego

Capibaras y Tarucas se miden en el Hipódromo de Rosario

Capibaras y Tarucas se miden en el Hipódromo de Rosario

Tobías Reyes sufrió una dura derrota ante el filipino Fajardo

Tobías Reyes sufrió una dura derrota ante el filipino Fajardo

Posiciones: Colón ganó, se escapó y mira a todos desde arriba en la Zona A

Posiciones: Colón ganó, se escapó y mira a todos desde arriba en la Zona A

Paredes, clave en Colón: Hay que estar preparado porque la oportunidad llega

Paredes, clave en Colón: "Hay que estar preparado porque la oportunidad llega"

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Llega a Tribus Cerati Infinito: el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

Llega a Tribus "Cerati Infinito": el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90s y 00s

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90's y 00's

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe