La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación, reemplazo de conductores, mantenimiento, reemplazo de postes y despeje de electroductos, interrumpirá el servicio este viernes 10 de abril en SANTA FE, SANTO TOMÉ Y SAUCE VIEJO
Cortes programados por EPE para este viernes
Cortes programados para este viernes 10 de abril en distintos sectores de la ciudad Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo
SANTA FE
• 8 a 10: Blas Parera, Larguía, Regimiento 12 de Infantería y Javier de La Rosa
• 8 a 12: Aguado, Estrada, Vieytes y Padre Genesio
• 9 a 11: Regimineto 12 de Infantería, Pavón, Avellaneda y Alberdi
• 9 a 13:
- Zavalía, J.J. Paso, Francia y Gobernador Freyre
- Independencia, Pietranera, Zavalia y Rodríguez Peña
- Callejón Mocoví, Los Eucaliptus, De Las Talas y Terraplén Este (Colastiné)
• 13 a 17: Urquiza, Saavedra, J.J. Paso y Hernández
SANTO TOMÉ
• 8 a 10:
- Avellaneda, Saavedra, Mendoza y San Martín
- Batalla de Maipú, Tomas Lubary, 13 de Diciembre y RN 11
- Alberdi, Arenales, Llerena y Martín Zapata
- Malvinas Argentinas, Aristóbulo el Valle, 3 de Febrero y Alberdi
• 9.30 a 11.30: Frutos, Macía, Lisandro de la Torre y Candioti
• 10 a 12:
- Del Campo, Avellaneda, Urquiza y vías del ferrocarril
- avenida Luján, Dorrego, Mántaras y Saavedra
• 11.30 a 13.30:
- Obispo Gelabert, Necochea, Pueyrredón y Almaraz
- Calle 8, Hipólito Irigoyen, Belgrano y Calle 16
SAUCE VIEJO
• 10 a 12: Los Jazmines, Estrella Federal, avenida de la Bandera y Aromos
• 12 a 13: Panamá, Cuba, Sarmiento y Belice
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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