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Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 10 de abril en distintos sectores de la ciudad Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

10 de abril 2026 · 07:18hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación, reemplazo de conductores, mantenimiento, reemplazo de postes y despeje de electroductos, interrumpirá el servicio este viernes 10 de abril en SANTA FE, SANTO TOMÉ Y SAUCE VIEJO

SANTA FE

• 8 a 10: Blas Parera, Larguía, Regimiento 12 de Infantería y Javier de La Rosa

• 8 a 12: Aguado, Estrada, Vieytes y Padre Genesio

• 9 a 11: Regimineto 12 de Infantería, Pavón, Avellaneda y Alberdi

• 9 a 13:

- Zavalía, J.J. Paso, Francia y Gobernador Freyre

- Independencia, Pietranera, Zavalia y Rodríguez Peña

- Callejón Mocoví, Los Eucaliptus, De Las Talas y Terraplén Este (Colastiné)

• 13 a 17: Urquiza, Saavedra, J.J. Paso y Hernández

SANTO TOMÉ

• 8 a 10:

- Avellaneda, Saavedra, Mendoza y San Martín

- Batalla de Maipú, Tomas Lubary, 13 de Diciembre y RN 11

- Alberdi, Arenales, Llerena y Martín Zapata

- Malvinas Argentinas, Aristóbulo el Valle, 3 de Febrero y Alberdi

• 9.30 a 11.30: Frutos, Macía, Lisandro de la Torre y Candioti

• 10 a 12:

- Del Campo, Avellaneda, Urquiza y vías del ferrocarril

- avenida Luján, Dorrego, Mántaras y Saavedra

• 11.30 a 13.30:

- Obispo Gelabert, Necochea, Pueyrredón y Almaraz

- Calle 8, Hipólito Irigoyen, Belgrano y Calle 16

SAUCE VIEJO

• 10 a 12: Los Jazmines, Estrella Federal, avenida de la Bandera y Aromos

• 12 a 13: Panamá, Cuba, Sarmiento y Belice

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Santo Tomé Sauce Viejo
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