Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 10 de abril en distintos sectores de la ciudad Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación, reemplazo de conductores, mantenimiento, reemplazo de postes y despeje de electroductos, i nterrumpirá el servicio este viernes 10 de abril en SANTA FE, SANTO TOMÉ Y SAUCE VIEJO

• 8 a 10: Blas Parera, Larguía, Regimiento 12 de Infantería y Javier de La Rosa

• 8 a 12: Aguado, Estrada, Vieytes y Padre Genesio

• 9 a 11: Regimineto 12 de Infantería, Pavón, Avellaneda y Alberdi

• 9 a 13:

- Zavalía, J.J. Paso, Francia y Gobernador Freyre

- Independencia, Pietranera, Zavalia y Rodríguez Peña

- Callejón Mocoví, Los Eucaliptus, De Las Talas y Terraplén Este (Colastiné)

• 13 a 17: Urquiza, Saavedra, J.J. Paso y Hernández

SANTO TOMÉ

• 8 a 10:

- Avellaneda, Saavedra, Mendoza y San Martín

- Batalla de Maipú, Tomas Lubary, 13 de Diciembre y RN 11

- Alberdi, Arenales, Llerena y Martín Zapata

- Malvinas Argentinas, Aristóbulo el Valle, 3 de Febrero y Alberdi

• 9.30 a 11.30: Frutos, Macía, Lisandro de la Torre y Candioti

• 10 a 12:

- Del Campo, Avellaneda, Urquiza y vías del ferrocarril

- avenida Luján, Dorrego, Mántaras y Saavedra

• 11.30 a 13.30:

- Obispo Gelabert, Necochea, Pueyrredón y Almaraz

- Calle 8, Hipólito Irigoyen, Belgrano y Calle 16

SAUCE VIEJO

• 10 a 12: Los Jazmines, Estrella Federal, avenida de la Bandera y Aromos

• 12 a 13: Panamá, Cuba, Sarmiento y Belice

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

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