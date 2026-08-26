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Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 26 de agosto en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón

26 de agosto 2026 · 07:21hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este martes 25 de agosto en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAN JOSÉ del RINCÓN

SANTA FE

• 8 a 10:

- avenida Blas Parera, Piedrabuena, Neuquén y Larguía

Reemplazo de postes

- Estado de Israel, Vieytes, Castañaduy y Menchaca

Despeje de Electroductos

- Ayacucho, Diagonal Santa Fe, Azcuénaga y Grandoli

Reemplazo de postes

• 8:30 a 12:30: Castelli, J.P. López, Estrada y Lamadrid

Reemplazo de Conductores

• 9 a 13: Amenábar, Doctor Zavalla, Roberto Arlt y avenida Circunvalación

Reemplazo de Postes

• 9:30 a 11:30:

-Piedrabuena, Herrera, Acosta y Bunting (Alto Verde)

Mantenimiento de Subestación

- Larguía, Leumann, Aguirre y Alsina

Reemplazo de postes

• 10 a 12: Berutti, Gorriti, Viñas y Menchaca

Despeje de Electroductos

• 11 a 13: Doctor Zavalla, Saavedra, Callejón El Sable y Misiones

Reemplazo de postes

• 11:30 a 12:30: Azopardo, Gaboto, Zeballos y Alberti

Despeje de Electroductos

SANTO TOMÉ

• 8 a 12

- Zona 1: Gaboto, Necochea, Córdoba y Malvinas Argentinas

- Zona 2: México, Roque Saénz Peña, Tierra del Fuego y 3 de Febrero

Reemplazo de postes

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 11 a 15: Gamboa, De Los Naranjos, Seguí y Artiriza

Reformas en Subestación

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

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