La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este martes 25 de agosto en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAN JOSÉ del RINCÓN
Cortes programados por EPE para este miércoles
Cortes programados para este miércoles 26 de agosto en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón
SANTA FE
• 8 a 10:
- avenida Blas Parera, Piedrabuena, Neuquén y Larguía
Reemplazo de postes
- Estado de Israel, Vieytes, Castañaduy y Menchaca
Despeje de Electroductos
- Ayacucho, Diagonal Santa Fe, Azcuénaga y Grandoli
Reemplazo de postes
• 8:30 a 12:30: Castelli, J.P. López, Estrada y Lamadrid
Reemplazo de Conductores
• 9 a 13: Amenábar, Doctor Zavalla, Roberto Arlt y avenida Circunvalación
Reemplazo de Postes
• 9:30 a 11:30:
-Piedrabuena, Herrera, Acosta y Bunting (Alto Verde)
Mantenimiento de Subestación
- Larguía, Leumann, Aguirre y Alsina
Reemplazo de postes
• 10 a 12: Berutti, Gorriti, Viñas y Menchaca
Despeje de Electroductos
• 11 a 13: Doctor Zavalla, Saavedra, Callejón El Sable y Misiones
Reemplazo de postes
• 11:30 a 12:30: Azopardo, Gaboto, Zeballos y Alberti
Despeje de Electroductos
SANTO TOMÉ
• 8 a 12
- Zona 1: Gaboto, Necochea, Córdoba y Malvinas Argentinas
- Zona 2: México, Roque Saénz Peña, Tierra del Fuego y 3 de Febrero
Reemplazo de postes
SAN JOSÉ DEL RINCÓN
• 11 a 15: Gamboa, De Los Naranjos, Seguí y Artiriza
Reformas en Subestación
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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