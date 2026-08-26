Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 26 de agosto en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón

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La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este martes 25 de agosto en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAN JOSÉ del RINCÓN

• 8 a 10:

- avenida Blas Parera, Piedrabuena, Neuquén y Larguía

Reemplazo de postes

- Estado de Israel, Vieytes, Castañaduy y Menchaca

Despeje de Electroductos

- Ayacucho, Diagonal Santa Fe, Azcuénaga y Grandoli

Reemplazo de postes

• 8:30 a 12:30: Castelli, J.P. López, Estrada y Lamadrid

Reemplazo de Conductores

• 9 a 13: Amenábar, Doctor Zavalla, Roberto Arlt y avenida Circunvalación

Reemplazo de Postes

• 9:30 a 11:30:

-Piedrabuena, Herrera, Acosta y Bunting (Alto Verde)

Mantenimiento de Subestación

- Larguía, Leumann, Aguirre y Alsina

Reemplazo de postes

• 10 a 12: Berutti, Gorriti, Viñas y Menchaca

Despeje de Electroductos

• 11 a 13: Doctor Zavalla, Saavedra, Callejón El Sable y Misiones

Reemplazo de postes

• 11:30 a 12:30: Azopardo, Gaboto, Zeballos y Alberti

Despeje de Electroductos

SANTO TOMÉ

• 8 a 12

- Zona 1: Gaboto, Necochea, Córdoba y Malvinas Argentinas

- Zona 2: México, Roque Saénz Peña, Tierra del Fuego y 3 de Febrero

Reemplazo de postes

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 11 a 15: Gamboa, De Los Naranjos, Seguí y Artiriza

Reformas en Subestación

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso