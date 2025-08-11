Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

Corresponden al lunes 11 de agosto para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón

11 de agosto 2025 · 07:10hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento, despeje de electroductos y reemplazo de conductores eléctricos, interrumpirá el servicio este lunes 11 de agosto en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAN JOSÉ del RINCÓN

SANTA FE

• 8 a 12 en la zona de: Ayacucho, Playa Norte, Echagüe y laguna Setúbal

• 8.30 a 12.30 en la zona de: Espinoza, Facundo Quiroga, Arzeno y Europa

• 9 a 10 en la zona de: Callejón Aguirre, Chubut, Aristóbulo del Valle y vías del FF.CC. Belgrano

SANTO TOMÉ

• 13 a 16 en la zona de: Lavalle, 12 de Septiembre, 13 de Diciembre y Córdoba

SAN JOSÉ del RINCÓN

• 9 a 13 en la zona de: Los Timbúes, Bañadero, terraplén Oeste y Santa Rosa

*En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Santo Tomé San José del Rincón
