La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reemplazo de postes, reemplazo de postes y columnas de baja tensión, mantenimiento de subestación, mantenimiento, maniobras de reconfiguración y reemplazo de conductores, interrumpirá el servicio este martes 16 de diciembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAUCE VIEJO
Cortes programados por EPE para este lunes
Corresponden al martes 16 de diciembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo
SANTA FE
• 7 a 10 en la zona de:
- Espora, Castelli, Piedras y Echagüe
- RP1, Callejón Mocoví, Quiloazaz y Las Mandarinas (Colastiné)
• 7 a 11 en la zona de: Cibils, Piedrabuena, Reinares y Grierson
• 8.30 a 12.30 en la zona de: avenida J.J. Paso, General López, 4 de enero y San Juan
• 9 a 13 en la zona de:
- Blas Parera, Florencio Fernández, Callejón Méndez y Cafferata
- Cafferata, Pasaje Santa Fe, Mantovani y Berutti
• 10 a 13 en la zona de: Blas Parera, Estanislao Zeballos, Don Güanella y Europa
SANTO TOMÉ
• 9 a 12 en la zona de: Avellaneda, San Martín, Saavedra y Mendoza
SAUCE VIEJO
• 7 a 10 en la zona de: calle 18, Estrella Federal, Hipólito Irigoyen y calle 16
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
