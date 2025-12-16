Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

Corresponden al martes 16 de diciembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

16 de diciembre 2025 · 06:59hs
UNO Santa Fe

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reemplazo de postes, reemplazo de postes y columnas de baja tensión, mantenimiento de subestación, mantenimiento, maniobras de reconfiguración y reemplazo de conductores, interrumpirá el servicio este martes 16 de diciembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAUCE VIEJO

SANTA FE

• 7 a 10 en la zona de:

- Espora, Castelli, Piedras y Echagüe

- RP1, Callejón Mocoví, Quiloazaz y Las Mandarinas (Colastiné)

• 7 a 11 en la zona de: Cibils, Piedrabuena, Reinares y Grierson

• 8.30 a 12.30 en la zona de: avenida J.J. Paso, General López, 4 de enero y San Juan

• 9 a 13 en la zona de:

- Blas Parera, Florencio Fernández, Callejón Méndez y Cafferata

- Cafferata, Pasaje Santa Fe, Mantovani y Berutti

• 10 a 13 en la zona de: Blas Parera, Estanislao Zeballos, Don Güanella y Europa

SANTO TOMÉ

• 9 a 12 en la zona de: Avellaneda, San Martín, Saavedra y Mendoza

SAUCE VIEJO

• 7 a 10 en la zona de: calle 18, Estrella Federal, Hipólito Irigoyen y calle 16

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

