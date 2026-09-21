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Cortes programados por EPE para este lunes

Cortes programados para este lunes 21 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

21 de septiembre 2026 · 07:03hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este lunes 21 de septiembre en SANTA FE

• 8 a 10: Zenteno, Estrada, Solís y Perú

Reemplazo de Postes

• 8 a 11: Lamadrid, 3 de febrero, Entre Ríos y Chile

Reemplazo de Postes

• 10 a 12: avenida Peñaloza, Azopardo, Doldán y Espinoza

Reemplazo de Poste

• 11:30 a 14:30: Mons. Rodríguez, Doldán, Rosatti y Reutemann

Reemplazo de Postes

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe
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