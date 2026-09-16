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Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 16 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Sauce Viejo y Arroyo Leyes

16 de septiembre 2026 · 07:02hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este miércoles 16 de septiembre en SANTA FE, SAUCE VIEJO Y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 9 a 13: avenida Peñaloza, Lavaisse, Pasaje Santa Fe y Ruperto Godoy

Reemplazo de Conductores

SAUCE VIEJO

9 a 11:

- RN 11, avenida Las Banderas, Chañar y Margaritas

- RN 11, Austria, Mitre hasta río Coronda

Maniobras de reconfiguración

ARROYO LEYES

• 10 a 14: Por RP 1 desde Calle 76 a Calle 110

Maniobras de reconfiguración

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

cortes EPE
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