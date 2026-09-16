Cortes programados por EPE para este miércoles

Los Leones vencieron a Brasil en un duro partido disputado en Santa Fe

Zenón ya fue presentado en Atlas y Unión espera cobrar su porcentaje por la transferencia

Unión: a fuerza de goles, Ramírez pide pista para ser titular por primera vez

Scaglia ratificó su apoyo a la suspensión de las Paso y dejó en claro que habló el tema con Pullaro