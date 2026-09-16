La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este miércoles 16 de septiembre en SANTA FE, SAUCE VIEJO Y ARROYO LEYES
Cortes programados por EPE para este miércoles
Cortes programados para este miércoles 16 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Sauce Viejo y Arroyo Leyes
16 de septiembre 2026 · 07:02hs
SANTA FE
• 9 a 13: avenida Peñaloza, Lavaisse, Pasaje Santa Fe y Ruperto Godoy
Reemplazo de Conductores
SAUCE VIEJO
9 a 11:
- RN 11, avenida Las Banderas, Chañar y Margaritas
- RN 11, Austria, Mitre hasta río Coronda
Maniobras de reconfiguración
ARROYO LEYES
• 10 a 14: Por RP 1 desde Calle 76 a Calle 110
Maniobras de reconfiguración
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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