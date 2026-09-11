La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este viernes 11 de septiembre en SANTA FE y SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este viernes
Cortes programados para este viernes 11 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé
SANTA FE
• 8 a 12: Estado de Israel, Padre Genesio, Pasaje Santa Fe y avenida Circunvalación
Reemplazo de Elementos de Maniobra
• 8:30 a 9:30: Aristóbulo del Valle, Pasaje Larramendi, 9 de Julio e Iturraspe
Mantenimiento de Subestación
• 8:30 a 12:30: San Martín, Espora, Padre Genesio y 1° de Mayo
Reemplazo de Postes
• 9 a 13: avenida Peñaloza, Diagonal Santa Fe, Ruperta Godoy y Lavaisse
Reemplazo de Conductores
SANTO TOMÉ
• 8:30 a 11:30: avenida 7 de Marzo, Gaboto, San Juan y Candioti
Retiro de Línea
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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