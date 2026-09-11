Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 11 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

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La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este viernes 11 de septiembre en SANTA FE y SANTO TOMÉ

• 8 a 12: Estado de Israel, Padre Genesio, Pasaje Santa Fe y avenida Circunvalación

Reemplazo de Elementos de Maniobra

• 8:30 a 9:30: Aristóbulo del Valle, Pasaje Larramendi, 9 de Julio e Iturraspe

Mantenimiento de Subestación

• 8:30 a 12:30: San Martín, Espora, Padre Genesio y 1° de Mayo

Reemplazo de Postes

• 9 a 13: avenida Peñaloza, Diagonal Santa Fe, Ruperta Godoy y Lavaisse

Reemplazo de Conductores

SANTO TOMÉ

• 8:30 a 11:30: avenida 7 de Marzo, Gaboto, San Juan y Candioti

Retiro de Línea

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

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