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Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 11 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

11 de septiembre 2026 · 06:17hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este viernes 11 de septiembre en SANTA FE y SANTO TOMÉ

SANTA FE

• 8 a 12: Estado de Israel, Padre Genesio, Pasaje Santa Fe y avenida Circunvalación

Reemplazo de Elementos de Maniobra

• 8:30 a 9:30: Aristóbulo del Valle, Pasaje Larramendi, 9 de Julio e Iturraspe

Mantenimiento de Subestación

• 8:30 a 12:30: San Martín, Espora, Padre Genesio y 1° de Mayo

Reemplazo de Postes

• 9 a 13: avenida Peñaloza, Diagonal Santa Fe, Ruperta Godoy y Lavaisse

Reemplazo de Conductores

SANTO TOMÉ

• 8:30 a 11:30: avenida 7 de Marzo, Gaboto, San Juan y Candioti

Retiro de Línea

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

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