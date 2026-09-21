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El wakeboard y el esquí náutico aportaron varias medallas en Santa Fe

Eugenia de Armas, tricampeona mundial y bicampeona panamericana ganó el wakeboard femenino de los Juegos Suramericanos Santa Fe. Su hermana María Victoria completó el podio con la medalla de bronce.

Ovación

Por Ovación

21 de septiembre 2026 · 08:35hs
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Eugenia de Armas

Eugenia de Armas, oro en Santa Fe y podio compartido con su hermana Vicky.

El esquí náutico y el wakeboard aportaron una importante cosecha de medallas para Argentina en los XIII Juegos Suramericanos – Santa Fe 2026. En las finales disputadas en el Lago Sur, de la sede Santa Fe, los representantes argentinos se subieron al podio en diferentes especialidades, con actuaciones destacadas tanto en las ramas femenina como masculina, logrando siete medallas: logrando tres de oro, una de plata y tres de bronce, en las pruebas de slalom, figuras, wakeboard y salto.

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Buena cosecha nacional en el Parque del Sur

Una de las grandes protagonistas argentinas fue Eugenia de Armas, quien se consagró campeona suramericana en wakeboard femenino. De Armas obtuvo la medalla de oro con 90.33 puntos, superando a la chilena Ignacia Holscher, que consiguió la plata con 79.00. El podio se completó con otra argentina, Victoria de Armas, quien alcanzó la medalla de bronce con 67.66 puntos.

Argentina logró un histórico “1-2” en la rama masculina: Ulf Ditsch se quedó con la medalla de oro, con 85.33 puntos, mientras que Kai Ditsch obtuvo la plata, con 83.67 y el colombiano Jorge Alfredo Rocha completó el podio.

La última de las medallas doradas argentinas llegó en salto masculino, donde Tobias Giorgis se consagró campeón con un registro de 58.1 metros. El chileno Emile Ritter fue segundo (plata), con 58.0, y su compatriota Martín Labra terminó tercero (bronce), con 56.7. El también argentino Francisco Giorgis quedó muy cerca del podio, en la cuarta posición, con 54.7.

En la rama masculina de slalom, Argentina sumó dos medallas en el podio. Antonio Collazo conquistó la plata y Bautista Ahumada Cirrincione obtuvo el bronce, ambos con un registro de 4.00/58/11.25. El chileno Gustavo Kretschmer se llevó el oro. El brasileño Felipe Simioni Neves compartió el registro correspondiente al segundo puesto, aunque quedó fuera del podio.

En slalom femenino, Violeta Mociulsky se quedó con la medalla de bronce, al registrar 3.00/55/12.00. La prueba femenina de slalom fue ganada por la peruana Cristhiana De Osma (oro), mientras que la chilena Trinidad Espinal obtuvo la medalla de plata. La otra argentina en competencia, Delfina Renosto, finalizó sexta.

En figuras masculina, Francisco Giorgis también alcanzó el podio al conquistar la medalla de bronce, con 8.990 puntos. La competencia fue dominada por los chilenos Martín Labra, ganador de la prueba (oro) con 12.590, y Matías González, segundo (plata) con 12.560.

Ahumada Cirrincione, además de su medalla en slalom, completó una muy buena jornada con el cuarto puesto en figuras, con 8.830 puntos.

En figuras femenina, Delfina Renosto terminó cuarta con 5.520 puntos. El oro fue para la peruana Natalia Cuglievan Wies, seguida por la colombiana Daniela Verswyvel (plata) y la chilena Dominga González (bronce).

En salto femenino, Isabella Besso finalizó cuarta, con 29.6, mientras que Terhi Gisler ocupó la quinta posición, con 23.8. El podio estuvo integrado por la chilena Agustina Varas (oro) y las colombianas Martina Piedrahita (plata) y Daniela Verswyvel (bronce).

esquí náutico medallas Santa Fe Juegos Suramericanos
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