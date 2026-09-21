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Juegos Suramericanos 2026: Qué competencias se podrán ver este lunes 21 de septiembre

Rosario, Rafaela y Paraná serán escenario de una nueva jornada con definiciones, cruces y partidos que tendrán a la delegación argentina como protagonista en distintas disciplinas.

Ovación

Por Ovación

21 de septiembre 2026 · 08:18hs
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Los atletas argentinos tendrán varios desafíos este lunes 21 en los XIII Juegos Suramericanos– Santa Fe 2026

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Los Juegos Suramericanos 2026 entran en una nueva semana de competencia con una agenda que reúne disciplinas individuales, deportes de conjunto y varias instancias decisivas. Este lunes habrá actividad en Rosario, Rafaela y Paraná, con competencias desde la mañana y hasta la noche.

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Uno de los focos estará puesto en los deportes de conjunto: Argentina enfrentará a Bolivia en voleibol indoor masculino y a Venezuela en sóftbol masculino, mientras que en fútbol masculino se medirá con Venezuela. También habrá participación argentina en polo acuático frente a Brasil y en rugby 7, donde el seleccionado masculino disputará la final por la medalla de oro ante Chile. En tenis de mesa, además, continuarán las definiciones de dobles.

Rosario

La jornada comenzará a las 9 con bádminton en ISEF 11, donde se desarrollará la competencia por equipos. A la misma hora, en el Monumento Nacional, tendrá actividad el frontball, con partidos correspondientes a las competencias masculina y femenina.

También desde las 9, el raquetbol iniciará sus rondas clasificatorias en ISEF 11, mientras que el squash tendrá actividad en Rural Nave C. A las 10, en la Nave B de Rural, comenzarán las rondas de clasificación de lucha grecorromana.

En los deportes de conjunto, el fútbol femenino tendrá a Paraguay y Chile desde las 10 en la Asociación Rosarina de Fútbol. En el fútbol masculino, Paraguay y Uruguay jugarán desde las 10 en el Club Atlético Newell's Old Boys, mientras que Perú y Panamá se enfrentarán desde las 15 en la Asociación Rosarina de Fútbol. A las 15:00, además, Venezuela y Argentina jugarán en Newell's.

El tenis comenzará a las 10 en el Óvalo Hipódromo, con competencia de individuales y dobles. En el mismo escenario, el rugby 7 tendrá sus definiciones desde las 18:52, con finales por las medallas de bronce y oro.

La gimnasia rítmica tendrá sus finales en la Invencible Arena desde las 14, mientras que la gimnasia trampolín comenzará sus definiciones a las 12:52 en el mismo escenario.

En el polo acuático, el Museo/Centro Acuático recibirá partidos desde las 12 y la jornada tendrá como cierre Argentina vs. Brasil, en masculino, desde las 19:30.

Por su parte, el tenis de mesa tendrá actividad durante todo el día en el Gimnasio Salvador Bonilla del Club Provincial, con cuartos de final y semifinales de las distintas modalidades de dobles.

El voleibol indoor masculino se jugará en el Estadio Claudio Newell's: Perú y Paraguay se enfrentarán desde las 10, mientras que Argentina y Bolivia jugarán desde las 15.

Finalmente, la pelota goma trinquete tendrá sus cruces desde las 17 en el Club GER.

Rafaela

El ciclismo pista tendrá una jornada de definiciones en el Velódromo de Rafaela. Desde las 11:05 se disputarán las pruebas de velocidad masculina y las primeras etapas del ómnium femenino.

La actividad continuará desde las 18:05 con las semifinales de velocidad masculina y las últimas pruebas del ómnium femenino. A partir de las 19:15 llegarán las finales de velocidad masculina.

Paraná

El sóftbol masculino concentrará su actividad en el Estadio Internacional. La jornada tendrá tres partidos: Perú vs. Venezuela, a las 14; Bolivia vs. Argentina, a las 16:30; y Argentina vs. Venezuela, a las 19.

Juegos Suramericanos competencias Rosario Santa Fe
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