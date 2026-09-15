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Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados para este martes 15 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

15 de septiembre 2026 · 07:04hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este martes 15 de septiembre en SANTA FE

• 8 a 12: E. Zeballos, Pasajes Vieytes, Azopardo y Gaboto

Reemplazo de conductores eléctricos

• 8:30 a 12:30: Zeballos, Alberti, Viñas y avenida Circunvalación

Maniobras de reconfiguración

• 13 a 17: Por Juan de Garay entre Cruz Roja Argentina y 25 de Mayo

Maniobras de reconfiguración

• 13 a 18: Lisandro de la Torre, Mendoza, San Jerónimo y San Martín

Maniobras de reconfiguración

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes
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Cortes programados por EPE para este lunes

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