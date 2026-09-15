Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados para este martes 15 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

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La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este martes 15 de septiembre en SANTA FE

• 8 a 12: E. Zeballos, Pasajes Vieytes, Azopardo y Gaboto

Reemplazo de conductores eléctricos

• 8:30 a 12:30: Zeballos, Alberti, Viñas y avenida Circunvalación

Maniobras de reconfiguración

• 13 a 17: Por Juan de Garay entre Cruz Roja Argentina y 25 de Mayo

Maniobras de reconfiguración

• 13 a 18: Lisandro de la Torre, Mendoza, San Jerónimo y San Martín

Maniobras de reconfiguración

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso