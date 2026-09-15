La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este martes 15 de septiembre en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este martes
Cortes programados para este martes 15 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
15 de septiembre 2026 · 07:04hs
• 8 a 12: E. Zeballos, Pasajes Vieytes, Azopardo y Gaboto
Reemplazo de conductores eléctricos
• 8:30 a 12:30: Zeballos, Alberti, Viñas y avenida Circunvalación
Maniobras de reconfiguración
• 13 a 17: Por Juan de Garay entre Cruz Roja Argentina y 25 de Mayo
Maniobras de reconfiguración
• 13 a 18: Lisandro de la Torre, Mendoza, San Jerónimo y San Martín
Maniobras de reconfiguración
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso