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Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados para este martes 28 de abril en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

28 de abril 2026 · 06:57hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este martes 27 de abril en SANTA FE

• 8 a 12:

- J.P. López, Solís, Espora y Aguado

Reemplazo de Conductores

- Zeballos, Azopardo, Gaboto y Alberti

Mantenimiento

• 9 a 13:

- avenida Gorriti, Chaco, Furlong y Las Tocoritas

Mantenimiento

- avenida J.J. Paso, Reconquista, Rodríguez Peña y Zavalia

Mantenimiento de Subestación

• 11 a 15:

- Larrea, Matheu, 25 de mayo y San Martín

- Por Neochea entre Larra y French

Mantenimiento

• 13 a 16: Matheu, Doctor Zavalla, Gobernador Freyre y República Dominicana

Mantenimiento

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE martes Santa Fe
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