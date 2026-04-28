La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este martes 27 de abril en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este martes
Cortes programados para este martes 28 de abril en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
28 de abril 2026 · 06:57hs
• 8 a 12:
- J.P. López, Solís, Espora y Aguado
Reemplazo de Conductores
- Zeballos, Azopardo, Gaboto y Alberti
Mantenimiento
• 9 a 13:
- avenida Gorriti, Chaco, Furlong y Las Tocoritas
Mantenimiento
- avenida J.J. Paso, Reconquista, Rodríguez Peña y Zavalia
Mantenimiento de Subestación
• 11 a 15:
- Larrea, Matheu, 25 de mayo y San Martín
- Por Neochea entre Larra y French
Mantenimiento
• 13 a 16: Matheu, Doctor Zavalla, Gobernador Freyre y República Dominicana
Mantenimiento
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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