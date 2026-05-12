Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados para este martes 12 de mayo en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón y Arroyo Leyes

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este este martes 12 de mayo en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAN JOSÉ del RINCÓN y ARROYO LEYES

• 7:30 a 9:30:

- RP N1, Las Lilas, Mendoza y Los Perales (Colastiné)

Reemplazo de postes

- Bulevar Gálvez, Balcarce, Rivadavia y San Luis

Retiro de Línea

• 8 a 10: avenida Blas Parera, Castelli, Lamadrid y Gorostiaga

Mantenimiento

• 8 a 12: Millán Medina, Gaboto, Aguado y Padre Genesio

Reemplazo de Conductores

• 9 a 13: Zavalía, Rodríguez Peña, Independencia y J.Jj Paso

Maniobras de reconfiguración

• 9:30 a 11:30: Vieytes, Jaavier de la Rosa, Cervera y Lehmann

Reemplazo de postes

• 10 a 12:

- Chaco, Diagonal Obligado, La Pampa y Menchaca

- Storni, Diagonal Obligado, 12 de octubre y Larrechea

Mantenimiento

• 10 a 13:

- Antonia Godoy, Pedro de Vega, J. P. López y Vélez Sarsfield

Retiro de Línea

- Beruti, Almonacid, Gobernador Freyre y Denis

Retiro de línea

• 10 a 14:

- Monseñor Rodríguez, Venezuela, Rosatti y Pasaje Chubut

Despeje de Electroductos

- Teniente Loza, Piedrabuena, La Fe y Menchaca

Reemplazo de Postes

• 11.30 a 13.30: Neuquén, Pasaje 11 de Marzo, Aristóbulo del Valle y Rivadavia

Reemplazo de columna de Baja Tensión

SANTO TOMÉ

• 8 a 10: RN 11, Maipú, Lubary y Libertad

Mantenimiento

SAN JOSÉ del RINCÓN

• 11.30 a 13.30: Eucaliptus, Saavedra, Antón Martin y Los Ceibos

Mantenimiento

ARROYO LEYES

• 9.30 a 11.30: Por RP 1, entre las calles 40 y 48

Reemplazo de columna de Baja Tensión

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

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