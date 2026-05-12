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Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados para este martes 12 de mayo en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón y Arroyo Leyes

12 de mayo 2026 · 07:16hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este martes 12 de mayo en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAN JOSÉ del RINCÓN y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 7:30 a 9:30:

- RP N1, Las Lilas, Mendoza y Los Perales (Colastiné)

Reemplazo de postes

- Bulevar Gálvez, Balcarce, Rivadavia y San Luis

Retiro de Línea

• 8 a 10: avenida Blas Parera, Castelli, Lamadrid y Gorostiaga

Mantenimiento

• 8 a 12: Millán Medina, Gaboto, Aguado y Padre Genesio

Reemplazo de Conductores

• 9 a 13: Zavalía, Rodríguez Peña, Independencia y J.Jj Paso

Maniobras de reconfiguración

• 9:30 a 11:30: Vieytes, Jaavier de la Rosa, Cervera y Lehmann

Reemplazo de postes

• 10 a 12:

- Chaco, Diagonal Obligado, La Pampa y Menchaca

- Storni, Diagonal Obligado, 12 de octubre y Larrechea

Mantenimiento

• 10 a 13:

- Antonia Godoy, Pedro de Vega, J. P. López y Vélez Sarsfield

Retiro de Línea

- Beruti, Almonacid, Gobernador Freyre y Denis

Retiro de línea

• 10 a 14:

- Monseñor Rodríguez, Venezuela, Rosatti y Pasaje Chubut

Despeje de Electroductos

- Teniente Loza, Piedrabuena, La Fe y Menchaca

Reemplazo de Postes

• 11.30 a 13.30: Neuquén, Pasaje 11 de Marzo, Aristóbulo del Valle y Rivadavia

Reemplazo de columna de Baja Tensión

SANTO TOMÉ

• 8 a 10: RN 11, Maipú, Lubary y Libertad

Mantenimiento

SAN JOSÉ del RINCÓN

• 11.30 a 13.30: Eucaliptus, Saavedra, Antón Martin y Los Ceibos

Mantenimiento

ARROYO LEYES

• 9.30 a 11.30: Por RP 1, entre las calles 40 y 48

Reemplazo de columna de Baja Tensión

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Santo Tomé San José del Rincón Arroyo Leyes
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