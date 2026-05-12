La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este martes 12 de mayo en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAN JOSÉ del RINCÓN y ARROYO LEYES
Cortes programados por EPE para este martes
Cortes programados para este martes 12 de mayo en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón y Arroyo Leyes
SANTA FE
• 7:30 a 9:30:
- RP N1, Las Lilas, Mendoza y Los Perales (Colastiné)
Reemplazo de postes
- Bulevar Gálvez, Balcarce, Rivadavia y San Luis
Retiro de Línea
• 8 a 10: avenida Blas Parera, Castelli, Lamadrid y Gorostiaga
Mantenimiento
• 8 a 12: Millán Medina, Gaboto, Aguado y Padre Genesio
Reemplazo de Conductores
• 9 a 13: Zavalía, Rodríguez Peña, Independencia y J.Jj Paso
Maniobras de reconfiguración
• 9:30 a 11:30: Vieytes, Jaavier de la Rosa, Cervera y Lehmann
Reemplazo de postes
• 10 a 12:
- Chaco, Diagonal Obligado, La Pampa y Menchaca
- Storni, Diagonal Obligado, 12 de octubre y Larrechea
Mantenimiento
• 10 a 13:
- Antonia Godoy, Pedro de Vega, J. P. López y Vélez Sarsfield
Retiro de Línea
- Beruti, Almonacid, Gobernador Freyre y Denis
Retiro de línea
• 10 a 14:
- Monseñor Rodríguez, Venezuela, Rosatti y Pasaje Chubut
Despeje de Electroductos
- Teniente Loza, Piedrabuena, La Fe y Menchaca
Reemplazo de Postes
• 11.30 a 13.30: Neuquén, Pasaje 11 de Marzo, Aristóbulo del Valle y Rivadavia
Reemplazo de columna de Baja Tensión
SANTO TOMÉ
• 8 a 10: RN 11, Maipú, Lubary y Libertad
Mantenimiento
SAN JOSÉ del RINCÓN
• 11.30 a 13.30: Eucaliptus, Saavedra, Antón Martin y Los Ceibos
Mantenimiento
ARROYO LEYES
• 9.30 a 11.30: Por RP 1, entre las calles 40 y 48
Reemplazo de columna de Baja Tensión
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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