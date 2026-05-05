Cortes programados por EPE para este martes

Es oficial: Unión ya tiene día y hora para el cruce ante Independiente Rivadavia en Mendoza

Instituto le ganó a Estudiantes (RC), pero se quedó afuera de los playoffs

Gimnasia (M) venció a Defensa y Unión tiene casi listo su lugar en los playoffs

Números fríos: Unión hizo todo ante Talleres, menos el gol y quedó prendiendo velas