La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este martes 5 de mayo en SANTA FE y SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este martes
Cortes programados para este martes 5 de mayo en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé
SANTA FE
• 8 a 10: Chile, Estrada, Don Guanella y Boneo
Mantenimiento
• 8.30 a 11.30:
- Colodrero, Francia, San Lorenzo y Córdoba
- Callejón Roca, Díaz de Andino, Alsina y Bernardo de Irigoyen
Mantenimiento de Subestación
• 9 a 11: Mendoza, Moreno, 3 de febrero y Balcarce
Reformas en Subestación
• 9 a 13: Pietranera, Rodríguez Peña, Vera Mujica y O´Higgins
Mantenimiento de Subestación
• 9.30 a 13.30: Florencio Fernández, avenida Blas Parera, Cafferata y Beruti
Mantenimiento
SANTO TOMÉ
• 8 a 12: Chile, calle 10, Azcuénaga y calle 3
Mantenimiento
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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