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Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados para este martes 5 de mayo en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

5 de mayo 2026 · 07:04hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este martes 5 de mayo en SANTA FE y SANTO TOMÉ

SANTA FE

• 8 a 10: Chile, Estrada, Don Guanella y Boneo

Mantenimiento

• 8.30 a 11.30:

- Colodrero, Francia, San Lorenzo y Córdoba

- Callejón Roca, Díaz de Andino, Alsina y Bernardo de Irigoyen

Mantenimiento de Subestación

• 9 a 11: Mendoza, Moreno, 3 de febrero y Balcarce

Reformas en Subestación

• 9 a 13: Pietranera, Rodríguez Peña, Vera Mujica y O´Higgins

Mantenimiento de Subestación

• 9.30 a 13.30: Florencio Fernández, avenida Blas Parera, Cafferata y Beruti

Mantenimiento

SANTO TOMÉ

• 8 a 12: Chile, calle 10, Azcuénaga y calle 3

Mantenimiento

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Santo Tomé
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