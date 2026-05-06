La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este miércoles 6 de mayo en SANTA FE, SANTO TOMÉ Y SAUCE VIEJO
Cortes programados por EPE para este miércoles
Cortes programados para este miércoles 6 de mayo en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo
SANTA FE
• 7.30 a 9.30:
- Alto Verde: Pasaje 5 de mayo, Sosa, Piedrabuena y Acosta
- Calchines, Ituzaingó, Lavalle y Avellaneda
- Por Saavedra, entre General López y 3 de Febrero
- Gorriti, bulevar Aguirre, Bernardo de Irigoyen y Chiclana
Mantenimiento
• 8 a 10: Teniente Loza, Chaco, Las Tocoritas y Diagonal Obligado
Mantenimiento
• 8 a 12: avenida Peñaloza, Gaboto, J.P. López y Castelli
Reemplazo de Conductores
• 8.30 a 12.30: Solís, Lamadrid, Moreno y Juan de Garay
Mantenimiento de Subestación
• 9 a 12: San José, Estrada, Artigas y Martín Zapata
Mantenimiento
• 9 a 13:
- Llerena, San Juan, Solís y Ruperto Godoy
- avenida Peñaloza, Lavaisee, Huergo y Solís
- Lamadrid, Chile, Boneo y Risso
- Por Callejón Méndez entre Blas Parera y Cafferata
Mantenimiento de Subestación
• 9.30 a 11.30:
- Beruti, Guevara, Carranza y Bernard
- Por Alte. Brown desde Salvador del Carril hasta Martín Zapata
- avenida Peñaloza, Ruperto Godoy, Lavaisse y Pasaje Santa Fe
- RP N1, Las Lilas, Los Perales y Mons. Mendoza (Colastiné)
Mantenimiento de Subestación
• 10 a 13: Tarragona, Oroño, Reconquista e Independencia
Mantenimiento de Subestación
• 11:30 a 13:30:
- avenida Peñaloza, Espinosa, Europa y La Salle
- Formosa, Chubut, Cafferata y Carranza
- Casanello, Gorostiaga, Lamadrid y Pasaje Santa Fe
- RP N1, Las Lilas, Los Ñandubay y Las Talas (Colastiné)
Mantenimiento de Subestación
• 12.30 a 14.30:
- Por Aristóbulo del Valle entre Ruperto Godoy y Llerena
- RP N1, Quiloazas, Corondas y Guaraníes (Colastiné)
Mantenimiento de Subestación
SANTO TOMÉ
• 9.30 a 11.30: Chapeaurouge, Remedios de Escalada de San Martín, Echeverría y Storni
Mantenimiento de Subestación
• 12 a 16: avenida 7 de marzo, Centenario, Mateo Booz y Vélez Sarsfield
Mantenimiento de Subestación
SAUCE VIEJO
• 7.30 a 9.30: Lubary, Calle 10, Calle 27 y Calle 35
Mantenimiento de Subestación
• 10 a 14: Calle 6, calle 16, calle 31 y Leiva
Mantenimiento
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso