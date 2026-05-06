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Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 6 de mayo en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

6 de mayo 2026 · 07:13hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este miércoles 6 de mayo en SANTA FE, SANTO TOMÉ Y SAUCE VIEJO

SANTA FE

• 7.30 a 9.30:

- Alto Verde: Pasaje 5 de mayo, Sosa, Piedrabuena y Acosta

- Calchines, Ituzaingó, Lavalle y Avellaneda

- Por Saavedra, entre General López y 3 de Febrero

- Gorriti, bulevar Aguirre, Bernardo de Irigoyen y Chiclana

Mantenimiento

• 8 a 10: Teniente Loza, Chaco, Las Tocoritas y Diagonal Obligado

Mantenimiento

• 8 a 12: avenida Peñaloza, Gaboto, J.P. López y Castelli

Reemplazo de Conductores

• 8.30 a 12.30: Solís, Lamadrid, Moreno y Juan de Garay

Mantenimiento de Subestación

• 9 a 12: San José, Estrada, Artigas y Martín Zapata

Mantenimiento

• 9 a 13:

- Llerena, San Juan, Solís y Ruperto Godoy

- avenida Peñaloza, Lavaisee, Huergo y Solís

- Lamadrid, Chile, Boneo y Risso

- Por Callejón Méndez entre Blas Parera y Cafferata

Mantenimiento de Subestación

• 9.30 a 11.30:

- Beruti, Guevara, Carranza y Bernard

- Por Alte. Brown desde Salvador del Carril hasta Martín Zapata

- avenida Peñaloza, Ruperto Godoy, Lavaisse y Pasaje Santa Fe

- RP N1, Las Lilas, Los Perales y Mons. Mendoza (Colastiné)

Mantenimiento de Subestación

• 10 a 13: Tarragona, Oroño, Reconquista e Independencia

Mantenimiento de Subestación

• 11:30 a 13:30:

- avenida Peñaloza, Espinosa, Europa y La Salle

- Formosa, Chubut, Cafferata y Carranza

- Casanello, Gorostiaga, Lamadrid y Pasaje Santa Fe

- RP N1, Las Lilas, Los Ñandubay y Las Talas (Colastiné)

Mantenimiento de Subestación

• 12.30 a 14.30:

- Por Aristóbulo del Valle entre Ruperto Godoy y Llerena

- RP N1, Quiloazas, Corondas y Guaraníes (Colastiné)

Mantenimiento de Subestación

SANTO TOMÉ

• 9.30 a 11.30: Chapeaurouge, Remedios de Escalada de San Martín, Echeverría y Storni

Mantenimiento de Subestación

• 12 a 16: avenida 7 de marzo, Centenario, Mateo Booz y Vélez Sarsfield

Mantenimiento de Subestación

SAUCE VIEJO

• 7.30 a 9.30: Lubary, Calle 10, Calle 27 y Calle 35

Mantenimiento de Subestación

• 10 a 14: Calle 6, calle 16, calle 31 y Leiva

Mantenimiento

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Santo Tomé Sauce Viejo
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