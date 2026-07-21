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Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados para este martes 21 de julio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón y Arroyo Leyes

21 de julio 2026 · 06:54hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este martes 21 de julio en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAN JOSÉ del RINCÓN y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 8:30 a 12:30: RN168, Callejón 3, De La Salle y Soria

Reemplazo de Conductores

• 9:30 a 13:30: Doldán, Arzeno, Carrasco y Espinoza

Tendido de línea

• 11 a 14: Aristóbulo del Valle, Los Pinos, Los Paraísos y Las Rosas

Mantenimiento

SANTO TOMÉ

• 8 a 12: Mateo Booz, 25 de mayo, Saavedra y Urquiza

Mantenimiento

SAN JOSÉ del RINCÓN

• 8 a 11: RP1, Mendoza, Ubajay y terraplén Oeste

Maniobras de reconfiguración

• 9 a 13: RP1 desde el km 21 hasta el km 25, hacia ambas manos de la ruta

Mantenimiento

• 9:30 a 13:30: RP1 entre Callejón Vergara y Calle 10 hacia ambos lados de la ruta

Mantenimiento

ARROYO LEYES

• 8:30 a 10:30: RP1, Calle 58, Calle 68 y Calle 81

Mantenimiento

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Santo Tomé San José del Rincón
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