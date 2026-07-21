Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados para este martes 21 de julio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón y Arroyo Leyes

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La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este martes 21 de julio en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAN JOSÉ del RINCÓN y ARROYO LEYES

• 8:30 a 12:30: RN168, Callejón 3, De La Salle y Soria

Reemplazo de Conductores

• 9:30 a 13:30: Doldán, Arzeno, Carrasco y Espinoza

Tendido de línea

• 11 a 14: Aristóbulo del Valle, Los Pinos, Los Paraísos y Las Rosas

Mantenimiento

SANTO TOMÉ

• 8 a 12: Mateo Booz, 25 de mayo, Saavedra y Urquiza

Mantenimiento

SAN JOSÉ del RINCÓN

• 8 a 11: RP1, Mendoza, Ubajay y terraplén Oeste

Maniobras de reconfiguración

• 9 a 13: RP1 desde el km 21 hasta el km 25, hacia ambas manos de la ruta

Mantenimiento

• 9:30 a 13:30: RP1 entre Callejón Vergara y Calle 10 hacia ambos lados de la ruta

Mantenimiento

ARROYO LEYES

• 8:30 a 10:30: RP1, Calle 58, Calle 68 y Calle 81

Mantenimiento

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso