La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este martes 21 de julio en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAN JOSÉ del RINCÓN y ARROYO LEYES
Cortes programados por EPE para este martes
Cortes programados para este martes 21 de julio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón y Arroyo Leyes
SANTA FE
• 8:30 a 12:30: RN168, Callejón 3, De La Salle y Soria
Reemplazo de Conductores
• 9:30 a 13:30: Doldán, Arzeno, Carrasco y Espinoza
Tendido de línea
• 11 a 14: Aristóbulo del Valle, Los Pinos, Los Paraísos y Las Rosas
Mantenimiento
SANTO TOMÉ
• 8 a 12: Mateo Booz, 25 de mayo, Saavedra y Urquiza
Mantenimiento
SAN JOSÉ del RINCÓN
• 8 a 11: RP1, Mendoza, Ubajay y terraplén Oeste
Maniobras de reconfiguración
• 9 a 13: RP1 desde el km 21 hasta el km 25, hacia ambas manos de la ruta
Mantenimiento
• 9:30 a 13:30: RP1 entre Callejón Vergara y Calle 10 hacia ambos lados de la ruta
Mantenimiento
ARROYO LEYES
• 8:30 a 10:30: RP1, Calle 58, Calle 68 y Calle 81
Mantenimiento
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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