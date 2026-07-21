Clima en Santa Fe: martes gris, fresco y con máxima de 16° La ciudad de Santa Fe amaneció con 11,6°, cielo cubierto y condiciones algo inestables. Según el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las temperaturas tendrán poca variación durante la jornada y el tiempo mejorará de manera lenta. 21 de julio 2026 · 07:47hs

José Busiemi

El comienzo de este martes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo cubierto y con una temperatura de 11.6º a las 7.30 de la mañana con una térmica de 11° y una máxima prevista de 16°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables. En el día de la fecha, se observa el mantenimiento de la configuración de las masas de aire muy similar al de ayer, donde si bien predomina el ingreso de aire frío superficial, presenta una variabilidad mayor en la dirección de ingreso, oscilando entre el sureste y el oeste, siempre combinado con corrientes en altura desde el oeste. Esta situación genera que si bien las condiciones mantienen su tendencia a mejorar de forma lenta y gradual, la tendencia en descenso de las temperaturas, sea aún más lenta, presentándose la jornada con poca variación de los registros térmicos y baja amplitud térmica.

Miércoles con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 12º, suave descenso de las máximas, 15º y poca amplitud térmica. Vientos leves a moderados del sector sur/sureste.

En tanto para el jueves se espera cielo mayormente nublado con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 10º y suave ascenso de las máximas, 17º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al este/noreste por momentos. Por último se espera un viernes con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables. Temperaturas en suave descenso: mínima 9º y máxima 15º. Vientos leves predominando del sector este, rotando al sur/sureste hacia la tarde. • LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional